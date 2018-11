Velký comeback. Wenger by měl místo Gattusa převzít AC Milán

MILÁN Bývalý trenér fotbalistů Arsenalu Arséne Wenger už údajně našel nové angažmá. Podle magazínu France Football, který uděluje ocenění Zlatý míč, má francouzský kouč převzít AC Milán. Tam v současnosti působí na lavičce mistr světa z roku 2006 Gennaro Gattuso.

Milánskému velkoklubu, který osmnáctkrát vyhrál italskou ligu a sedmkrát Ligu mistrů, se v poslední době nedaří. V posledních pěti sezonách neskončil lépe než šestý. V tomto ročníku je po 11 kolech na čtvrté příčce.



Vedení klubu proto chce přivést devětašedesátiletého Wengera, který od roku 1996 až do letošního léta vedl Arsenal.

Majitelé AC Milán z investiční společnosti Elliot, Paul a Gordon Singerovi, jsou dlouholetí příznivci Arsenalu a s Wengerem jsou v dlouhodobém kontaktu.



Francouzský kouč by neměl být v AC Milán pouze trenérem, ale měl by se zapojit i do vedení klubu a podílet se na přestupech.