Vevnitř vůbec, venku do 20 lidí. Vláda dočasně zastavila i profesionální sport

Praha Profesionální sport v Česku se zastaví jako v březnu. Od pondělí 12. října budou kvůli epidemii koronaviru zrušeny veškeré profesionální i volnočasové aktivity sportovců. Venku je limit dvacet osob, vevnitř platí plný zákaz. Rozhodla o tom vláda.

Po zasedání kabinetu to oznámil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

„Od pondělí budou zrušeny veškeré sportovní aktivity, profesionální i volnočasové, budou uzavřena vnitřní sportoviště. Na zevních sportovištích bude moci sportovat v limitu do dvaceti osob. Bude možné si zahrát fotbal či tenis, vevnitř ale nic,“ uvedl Prymula.

Žádné sportovní soutěže v tuzemsku nadcházející dva týdny nepoběží. Nebude se hrát ani fotbalová a hokejová liga, nic.



Vláda ve čtvrtek projednala návrh opatření, která se týkají nejen výkonnostního organizovaného sportování, ale i profesionálů. Ti se na zprávu z tiskovky přes den chystali.

„Slyšeli jsme to. Připravujeme se na to, že hrát nebudeme,“ znělo ještě dopoledně z důvěryhodných fotbalových i hokejových kruhů.

Speciální výjimku dostanou mezistátní utkání, prozatím tudíž nejsou ohroženy domácí duely účastníků Evropské ligy – Sparty, Liberce a Slavie.

„Je tu možnost umožnit sehrání mezistátních zápasů. Ale bez diváků a v omezeném režimu,“ uvedl Prymula. „Na utkání Evropské ligy nepochybně udělíme výjimku.“

První zápasy základních skupin Evropské ligy jsou na programu 22. října, čili v druhém týdnu, na který se opatření vztahují. Doma hraje Sparta proti Lille a Liberec s Gentem, slávisté se představí v Izraeli proti Beer Ševě.

Právě fotbal na neutěšenou epidemickou situaci v zemi nejvíc doplácí. Do opatření proti koronaviru investoval miliony korun, aby mohl fungovat.

Z dosavadních čtyřiapadesáti zápasů Fortuna ligy se v původním termínu neodehrály pouze dva, Slovácko - Příbram a České Budějovice - Bohemians.

Středočeský klub měl devět nakažených hráčů najednou, u jihočeského týmu byly zjištěny dva případy v den duelu, který pak hygiena nedoporučila odehrát.

Jinak díky přísným pravidlům, která jsou kluby nejvyšší soutěže povinné dodržovat, nejsou ve Fortuna lize problémy jako v hokeji, kde je spousta týmů v karanténě.

Fotbalová mužstva před každým kolem podstupují testy na koronavirus, na zápasy cestují dvěma autobusy a dodržují další nezbytná opatření, která šíření nákazy minimalizují.

Co se týká hokejových klubů z nejvyšší soutěže, v karanténě je v současné době kvůli pozitivním nálezům na covid-19 hned osm extraligových klubů: Mladá Boleslav, Třinec, Hradec Králové, Pardubice, Litvínov, Zlín, Liberec i Olomouc.

Zůstává otázkou, jestli budou moci kolektivní sporty aspoň částečně trénovat. Na vládu se bude snažit působit Národní sportovní agentura v čele s Milanem Hniličkou i Česká unie sportu. Na hokejovém svazu zatím netuší, zda se omezení týkají i zákazu trénování.



Mluvčí svazu Zdeněk Zikmund pro iDNES.cz řekl: „Vzhledem k poslednímu vývoji se zpřísnění dalo očekávat a nezbývá, než jej respektovat. Soutěže včetně extraligy budou od pondělí na nejbližších čtrnáct dní přerušeny, přičemž dalším postupem se budeme na úrovni svazu, vedení soutěží i jejích účastníků zabývat v příštím týdnu. Uvidíme, zda písemné usnesení potvrdí, že se přerušení aktivit vztahuje i na tréninkovou činnost bez jakékoli účasti veřejnosti, což je další komplikace.“

Podle něj je také velmi důležité to, aby se co nejrychleji definitivně schválily a realizovaly náhrady pro profesionální kluby, které „byly na další období zbaveny příjmů, zatímco náklady musí hradit nepřetržitě“.

Dvoutýdenní pauza by lize teoreticky nemusela tolik uškodit, odložených zápasů je od startu sezony už přes třicet a stejně by se muselo počkat, než se kluby vrátí z karantén, přičemž počet nakažených některé celky už ani nezveřejňovaly. V převážné části případů šlo o většinu včetně realizačního týmu.

Tak jako tak musí extraliga odložit různé dohrávky a předehrávky a také celé 11. kolo, 12. kolo i 13. kolo, dohromady se jedná o dalších 28 duelů.

Plzeňský útočník a hvězda extraligy Milan Gulaš už na Twitteru vyjádřil rozhořčení: „Proč nemůžeme hrát? Hráči ve všech týmech už byli pozitivně testovaní, určitě by nebyl problém dohledat přesná čísla. Existují nějaká čísla, která potvrzují, že hokejový zápas v ohromné hale je rizikovější než nákup v supermarketu? Můžete nám to, pane Prymulo, vysvětlit?“

Čím to, že hokejisty zasáhl koronavir více než fotbalisty? Extraliga zvolila cestu promořování. Podle vládních pravidel se totiž na vyléčené jedince po 90 dní nevztahují další testy či karantény, takže ti, co si covidem jednou projdou, mohou za současných podmínek hrát nerušeně až do Vánoc.



Navíc mezi extraligovými konkurenty nepanovala jednotná shoda na tom, zda hrát, či pauzírovat. Plzeň, Karlovy Vary, Brno či Sparta se kloní delší dobu k variantě chvíli nehrát, Pardubice, Hradec či Třinec a další si stál za tím, že se má hrát, dokud to lze.

Hokej se oproti fotbalu liší i v další věci, pravidelně netestuje a podobu příručky o pravidlech testování a karantén vyjednal mnohem později (až po startu sezony) než fotbal a platí v ní tak přísné podmínky, že hygieny posílají i v případě pár nakažených do karantén celé hokejové kluby. Oproti fotbalu, který je schopný poslat do izolace dané jedince.

„Ten manuál je odsouhlasený panem Prymulou i paní Rážovou. Jsou v něm podmínky, které když se dodrží, můžou přijít ulehčující okolnosti. V jednom případě se jevilo, že by se dal manuál použít, ale hygiena nakonec řekla, že podmínky nebyly splněny. Hygiena má pořád hlavní slovo,“ vysvětlil nedávno pro iDNES.cz ředitel extraligy Josef Řezníček.