VIDEO: Baník měl kopat roh, shodli se fotbaloví experti. VAR ho ale před gólem zachránit nemohl

Ostrava Špatně odpískaný roh? Ano. Baník Ostrava se zlobí právem, pomezní sudí mu sebral šanci a i kvůli této jeho chybě vstřelila Slavia jediný gól utkání. Jenže videorozhodčí s tím udělat nic nemohl.

Běžela právě 66. minuta utkání mezi ostravským Baníkem a pražskou Slavií. Na výsledkové tabuli svítilo skóre 0:0.

Domácí obránce Martin Fillo v té chvíli kontroloval do zámezí mířící míč, který se naposledy dotkl lýtka vedle něj běžící slávisty Nicolae Stancia. Baník měl kopat roh, ale pomezní Martin Leška byl jiného názoru.

Chyba, která o dvě minuty později zásadně ovlivnila zápas. „Většina hráčů počítala, že se bude kopat roh, Kolář využil naší chvilkové nesoustředěnosti směrem do defenzivy a dlouhým výkopem založil akci. Naši stopeři ještě byli u soupeřovy šestnáctky. Ta situace ale vůbec vzniknout neměla. Dokážu je pochopit, viděl jsem to. Bylo to stoprocentní,“ rozčiloval se po utkání trenér domácích Luboš Kozel, který se zastal nepozornosti svých hráčů.

Jak zmínil, Kolář chytře rychle rozehrál, míč se dostal na nohu rozběhnutého Stanislava Tecla, kterému neměl kdo v úniku zabránit. V šestnáctce se o to pokusil alespoň brankář Jan Laštůvka, jenže jeho zákrok byl za hranicí pravidel. Hlavní sudí odpískal penaltu pro sešívané, kterou „hříšník“ Stanciu proměnil.

A Ostravané zuřili. Byli přesvědčeni, že měli kopat roh a dožadovali se asistence videorozhodčího (VAR).

Jenže ten chybný verdikt pomezního napravit nemohl. „Tahle situace nespadá pod činnosti VAR. Nemohl do toho vstoupit a změnit verdikt rozhodčího na hrací ploše,“ vysvětlil bývalý sudí Radek Příhoda.

Stejného názoru je i pravidlový expert Robert Henn: „Byla to běžná chyba rozhodčího, tohle VAR neřeší. Je to stejné, jako když se otočí aut.“

Chybu už nešlo napravit

Přímo v televizním studiu pak padl ještě názor, že kdyby Tecl únik proměnil a nebyla pískaná penalta, videorozhodčí by chybně odpískaný roh řešil.

Jenže ani to pravidla neumožňují. „Tím, že se kopalo od branky, začala nová hra. Odkoplo se od brány, postoupilo dopředu, došlo k pokutovému kopu, z kterého padl gól. Videorozhodčí by to už nemohl změnit. Nejde to. Ve chvíli, kdy to čároví rozhodčí neviděli správně, už se to nemohlo změnit,“ vysvětlil Příhoda.

Pokud by tedy padl gól a nepískla se penalta, mohl by videorozhodčí celou akci ještě projít, zda k nějaké chybě nedošlo. Pravidla by mu však umožnila projít akci právě pouze od odkopu, nikoliv od špatně odpískaného rohu.

Penalta jako taková byla podle Henna odpískána správně, chyboval pouze asistent sudího, VAR ale Baník zachránit nemohl.

„Zákrok na penaltu to byl. To, co tomu předcházelo ale byla náhoda, kterých týdně vídáme několik. Bohužel k tomu došlo v téhle situaci a rozhodlo to ligový duel.“