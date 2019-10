VIDEO: Batman, nebo Superman? Ne, během utkání Interu přistál na hrací ploše parašutista

VIDEO: A random parachutist landed on the field during Inter�s 4-3 victory at Sassuolo https://t.co/zyWzWIkdeE Pro zobrazen� videa mus�te m�t zapnutou podporu JavaScriptu

