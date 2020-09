VIDEO: Zářez jako v Herningu? Slavii potopila v boji o LM kontroverzně opakovaná penalta

HERNING/PRAHA UVNITŘ ANKETA Fotbalisté Slavie prohráli v dánském Herningu s domácím Midtjyllandem sice vysoko 1:4, poslední dva góly jinak naprosto vyrovnaného souboje už ale byly oněmi pověstnými hřebíčky do rakve. Duel o půl miliardy korun se zlomil druhým gólem vítězů.

Od třetí minuty vedli. V 65. minutě sice Kaba po centru z pravé straně a první chybě ve dvouzápase Ondřeje Koláře srovnal, hostující brankář si ale mohl vzít o patnáct minut později odpustek.

Po špatném odkupy Traorého totiž spadl míč ve vápně na ruku Holeše a slovinský sudí Damir Skomina odpískal spornou, ale obhájitelnou penaltu. Jenže tu Kaba neproměnil, Kolář opětovně předvedl, že chytání pokutových kopů mu jde (v Kluži, kterou Slavia ve stejné fázi předkola LM vyřadila, o tom ví své).

Jenže Skomina pískl do píšťalky pár vteřin poté, co se hosté začali radovat a hrálo se dál, znovu. Důvod? Opakování pokutového kopu. Proč? Protože Kolář údajně vyběhl před brankovou čáru ještě, než se Kaba dotkl míče.



Ne, hlavní si toho pochopitelně nevšiml, ostatně, šlo o situaci, kterou fotbal zažil tisíckrát. Jenže jeho kolega u videa vše pošeptal Skominovi do ouška…

Kolář sice vystihl i druhou penaltu – tentokrát stopera Scholze –, jenže toto zakončení už bylo dostatečně důrazně a umístěné na to, aby slávistický brankář míč opět vyrazil. A zlomení hosté dostali na cestu do Prahy a do základní skupiny Evropské ligy ještě dva kousky…



Dlužno dodat, že i opakování pokutového kopu si rozhodčí obhájí, Kolář byl skutečně těsně před brankovou čarou. Jenže, kolikrát jste už podobnou (a daleko křiklavější) situaci zažili, či viděli a nepískalo se? A čistě dle regulí – Kabův spoluhráč, pozdější úspěšný střelec Scholze při první exekuci byl také ve vápně o něco dříve, než se exekutor dotkl míče.