VIDEO: Exkluzivní oslava. Fanynka Chelsea si strčila Higuaínův obličej mezi své poprsí

LONDÝN Poslední dobou neprožívá právě ideální období. Kvůli velké kritice na svou osobu ukončil Gonzalo Higuaín reprezentační kariéru, po svém lednovém příchodu z AC Milán je pak argentinský útočník pod tvrdou palbou fanoušků i v Chelsea. V pondělní dohrávce 35. kola Premier League proti Burnley (2:2) si však Higuaín spravil chuť.

Ve 14. minutě zápasu si Higuaín parádně vyměnil ve velkém vápně míč s Césarem Azpilicuetou a pak přesnou bombou pod břevno nedal sebemenší šanci gólmanovi Tomu Heatonovi.

Argentinský útočník se samou radostí rozběhl k fanouškům Chelsea, která po gólu N´Gola Kantého v 12. minutě otočila skóre na 2:1.

Když však Higuaín vběhl mezi dvě dámy, aby je objal radostí, jistě nečekal, že si jej jedna přitáhne k sobě a strčí mu obličej do svého poprsí.

Higuain celebrates scoring the best way possible, by burying his face in a pair of boobs #CHEBUR #KRBFFH #CFC pic.twitter.com/T95Z4T7UXk