VIDEO: Geniální kanonýr s výstřelky. Zaháví byl vyřazen z reprezentace Izraele, teď je její hlavní hrozbou

Plzeň Ač se to může zdát vzhledem k nepříliš zvučné síle soupeře zdát nepatřičné, v nedělním utkání Ligy národů proti Izraeli prověří českou defenzivu jeden z nejnebezpečnějších útočníků současnosti. Eranu Zahávímu je sice už třiatřicet let, ovšem možná právě nyní prožívá nejlepší období své kariéry. Tedy co se týče národního týmu, určitě.

Vždyť za poslední necelé dva kalendářní roky nastřílel v patnácti zápasech šestnáct branek. Jen v boji o evropský šampionát, kam se Izraelci nakonec nedostali, jich dal jedenáct, což je stejné množství jako Portugalec Cristiano Ronaldo, a jen o jedinou trefu zaostal za Angličanem Harrym Kanem. „Skórovat v národním týmu je vždycky zvláštní pocit,“ říká Zaháví. Do zmíněného období se vešly i tři hattricky, přičemž naposledy jeho gólový apetýt odnesli před měsícem v Lize národů Slováci. Ti měli přitom duel v Trnavě skvěle rozehraný. Do poločasu stihli vést 2:0 a naštvaný Zaháví se při odchodu do kabin málem popral se spoluhráčem Munasem Dabburem.



Roztržka však nakopla právě hosty z Izraele, kteří třemi góly Zahávího otočili na konečných 3:2, což v kontextu s dalšímu neúspěšnými výsledky stálo trenérskou židli českého kouče Pavla Hapala. „Nelíbilo se mi to, ale když po každé roztržce přijde takový obrat, tak proč ne,“ smál se po utkání Willibald Ruttensteiner, rakouský trenér Izraele.

Nebylo to poprvé, co Zaháví takto vypěnil. A nešlo jen o drobný incident z letošního září, kdy jej sebrala policie za pořádání příliš hlučné párty a na několik hodin zadržela.

V listopadu 2014 se při telavivském derby v izraelské lize pokopal s příznivcem Hapoelu, který se za ním vydal přímo na hřiště. Hvězdě Maccabi nehodlal stejně jako jeho soukmenovci odpustit, že si při návratu z angažmá v italském Palermu místo svého bývalého působiště vybral konkurenční klub. Zaháví dostal červenou a sudí po chvíli třaskavé utkání raději předčasně odpískal.

Fotbalista Macabi Tel Aviv Eran Zahavi čelí útoku rozzuřeného fanouška. Před třemi lety si Zahávího zase vybrali jako terč nespokojeného pokřikování a pískotu diváci v Haifě při prohraném utkání národního týmu s Makedonií. Kapitán mužstva na chování publika zareagoval tím, že si strhnul pásku a hodil ji na trávník. Vedení reprezentace jej za to vyřadilo z výběru, načež Zaháví ohlásil konec reprezentační kariéry. „Naše země neví, jak se chovat ke svým nejlepším sportovcům. Přijde mi neuvěřitelné, že fanoušci vypískají vlastní mužstvo. Nechtěl jsem na hřišti reagovat tak prudce, ale stalo se,“ uvedl rozladěný Zaháví, jenž se nakonec po roční pauze do národního týmu vrátil.

Vyřadil Plzeň V té době ještě neplatilo, že šikovný útočník, jenž nejčastěji hraje na podhrotové pozici a dokáže se trefit zblízka, zdálky, hlavou, nůžkami či rabonou zpoza stojné nohy, střílí na mezinárodní úrovni góly jako na běžícím pásu. Nicméně tehdejší působení v rozmachující se čínské Superlize potvrzovalo jeho potenciál. Za výkony v dresu Kuang-čou R&F, tedy 27 branek ve 30 zápasech, jej vyhlásili nejlepším hráčem roku 2017.

Jeho sílu v zakončení hořce pocítili také fotbalisté Plzně. Ve 3. předkole Ligy mistrů 2015/16 Viktoria proti Maccabi sice vyhrála na izraelské půdě 2:1, ovšem v domácí odvetě jí dvěma góly zaklapl postupové brány právě Zaháví, který Maccabi cestu přes tři kola kvalifikace až do hlavní soutěže vystřílel celkem sedmi zásahy.

Ostatně čerstvou zkušenost s tím, co aktuálně hráč PSV Eindhoven dokáže, má také česká reprezentace. Před měsícem sice v prvním vzájemném duelu v Izraeli vyhrála 2:1, ovšem gól od něj stejně dostala, když domácí šikula křižnou střelou přes pokutové území nechytatelně zamířil pod břevno.

„Zaháví je ve fantastické formě, je velký profesionál. Maká víc než ostatní, přidává si individuální tréninky. Pokud zůstane zdravý, může se stát nejlepším střelcem izraelské historie,“ avizuje trenér Izraele Ruttensteiner. Zatím má Zaháví na kontě 24 reprezentačních branek a do rekordu Mordechaie Spieglera ze 60. a 70. let mu chybí devět tref. Při současném tempu to není nesplnitelná meta.