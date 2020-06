VIDEO: Gól, který nikdo neviděl. Rozhodčí se nám vysmíval do ksichtu, běsní český brankář

Praha Cesta do šaten uličkou hanby. Rozhodčí v nejvyšší fotbalové lize na Slovensku způsobili obrovský poprask, když v duelu mezi Nitrou a Senicou uznali branku, která nebyla regulérní. A po právu si vyslechli své. Proč? Míč ani náhodou nepřekročil brankovou čáru.

Když v sobotu mířila Senica v rámci 24. kola nejvyšší slovenské fotbalové Ligy do Nitry, byla považována za mírného favorita. V barážové skupině však po zmíněném duelu Fortuna ligy balancuje nad hranou sestupu o pouhé tři body.

Co vedlo k porážce 2:0? Hlavně kontroverzní branka Samuela Šefčíka. Třiadvacetiletý záložník domácích se řítil v 59. minutě sám na brankáře Vojtěcha Vorla, který v Senici hostuje z pražské Sparty, a z hranice šestnáctky zamířil technickou ranou do břevna. Míč se odrazil na brankovou čáru, ani zdaleka ji však nepřekročil. Opačného názoru byl však asistent hlavního rozhodčího na postranní čáře, který praporkem signalizoval regulérní gól.

A nepomohli ani vehementní protesty, za které navíc sparťanský brankář Vorel inkasoval žlutou kartu. „Je to smutné, když se vám rozhodčí vysmívá do ksichtu. Rozhodčí vám řekne pak, že to neviděl. Když něco nevidím, tak to snad nemůžu uznat,“ vybuchl po utkání Vorel.



Po právu. Z opakovaných záběrů je jasně vidět, že míč brankovou čáru skutečně nepřekročil. Z videonahrávky je navíc zřejmé, že pomezní rozhodčí nebyl při dopadu míče v ideálním postavení. I přesto byla branka uznána a hosté i díky ní nakonec padli v Nitře 2:0.

Zdecimovaní výsledkem a frustrovaní nespravedlivým rozhodnutím pak rozhodčím hráči i členové realizačního týmu Senice rázně vyčinili. Při cestě do kabin padalo mnoho slov, většina byla sprostá.

Není divu, hosté se zpod Zoboru vraceli domů s prázdnou a s pouhým tříbodovým polštářem na sestupové příčky.