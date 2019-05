VIDEO: Gól roku? Obránce Liverpoolu šokoval Barcu geniálním rohovým kopem

LIVERPOOL Vstřelit takový gól, ještě k tomu postupový, navíc zhruba 15 minut před koncem zápasu, to chce pořádnou kuráž. Ale krajní obránce Liverpoolu Trent Alexander-Arnold ji měl dostatek a připravil branku, kterou budou zpravodajské stanice pouštět neustále dokola. Liverpool díky ní vyhrál v odvetě semifinále Ligy mistrů nad Barcelonou 4:0 a postoupil po roce do finále.

Pravý bek Liverpoolu vyhodnotil za stavu 3:0 (Barcelona vyhrála 3:0 doma před týdnem, takže by šel zápas za tohoto stavu do prodloužení) situaci brilantně.

Okamžitě postavil míč k rohovému praporku a čekal, až se k míči dostane tradiční exekutor standardních situací v Liverpoolu Xherdan Shaqiri.

Jenže v tom si všiml, že cestě mezi míčem a pokutovým územím Barcelony nestojí žádný hráč hostujícího týmu, k míči se vrátil a v pokutovém území našel zcela nepokrytého Divocka Origiho, který svým gólem v zápase rozhodl o postupu Liverpoolu.



Zatímco hráči Barcelony se koukali jeden na druhého a vysvětlovali si, kdo měl Origiho hlídat a kdo měl přihrávce do pokutového území zabránit, hráči Liverpoolu radostí zavalili Origiho a poté i tvůrce senzačního gólu.

