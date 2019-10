VIDEO: Hráči Veracruz protestovali proti nevyplaceným mzdám, od Tigres si nechali dát dvě branky

Úvodní dvě minuty sledovali hráči hostujícího Tigres počínání domácího Veracruz. Jeho hráči pouze stáli a bez jakéhokoliv zájmu hrát ignorovali míč, který jim i hostující tým několikrát nabídl zpět.

Ve třetí minutě už ale bizarní začátek utkání nevydržel Eduardo Vargas, který nikým nerušený dopravil míč do sítě, hned minutu poté ho napodobil Andre-Pierre Gignac, který vstřeil svůj 100. gól v mexické MX lize a zvýšil na 2:0.

Incredible scenes in Mexico tonight 



Veracruz refused to play at the start of their Liga MX match against Tigres to protest several months of unpaid wages



So Tigres went and scored three goals in the first eight minutes  



: @UnivDeportes pic.twitter.com/m4NZQQ9Li5