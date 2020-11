VIDEO: Čtyři tyče za pět minut. Střídající fotbalista měl smůlu, fanoušci to srovnávají s virtuální realitou

Komickou pasáž nabídl závěr utkání druhé izraelské ligy. Útočník Sektzia Ness Ziona Eli Elbaz dostal šanci v zápase proti Hapoelu Kfar Shalem (1:0) na závěrečných devět minut a jasný vzkaz: Jdi na plac a pojisti naše vedení. Osmadvacetiletý Izraelec však během pěti minut nastřelil čtyřikrát tyč.

Po příchodu do nového klubu si chtěl Eli Elbaz rychle získat důvěru svých spoluhráčů a nového trenéra tak, aby si brzo vydobyl pevné místo v sestavě druholigového izraelského klubu Sektzia Ness Ziona.

Povedlo se mu to částečně, osmadvacetiletý útočník si dozajisté bude muset v kabině vyslechnout řadu vtípků na jeho osobu.

Důvod?

Elbaz nastoupil na posledních devět minut utkání proti Hapoelu Kfar Shalem, během nich se mu podařilo takřka nemožné - během pěti minut nastřelit čtyřikrát tyč a video s tímto počinem se okamžitě stalo celosvétovým viralem. Na zmiňovanou pětidevítiminutovku tak vzniklo například video, které doprovází hudba z filmu Titanic “My Heart Will Go On”.

