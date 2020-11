VIDEO: Kam se hrabe Courtois, Schickův parťák vyrobil šílenou hrubku. Aspoň se lidé zasmějí, řekl

Berlín Brankář Leverkusenu Lukas Hradecky v sobotním zápase německé fotbalové ligy napodobil a podle mnohých uživatelů sociálních sítí i „vylepšil“ minelu, kterou předvedl ve středu v Lize národů belgický brankář Thibaut Courtois. Finský reprezentant slovenského původu se vlastnímu gólu zasmál a byl rád, že navzdory jeho chybě Bayer porazil Bielefeld 2:1.

Hradecky se stal hitem internetu díky okamžiku ze 47. minuty. Po malé domů spoluhráče Daleyho Sinkgravena se snažil míč odkopnout, ale jen ho škrtnul a navíc změnil směr jeho dráhy tak, že zapadl do branky.



„Nevím, co se stalo. Máchnul jsem do prázdna. Nebyl to zrovna nejlepší moment mé kariéry. Ale co, bude z toho pár klipů na YouTube a ‚memů‘ a lidé se aspoň zasmějí,“ komentoval svou minelu třicetiletý bratislavský rodák.



AJ Kutlu @ajkutlu_ Own goal of the century by Bayer Leverkusen goalkeeper Lukas Hradecky https://t.co/tvmxzzIaCc oblíbit odpovědět

Po zápase Hradecky poděkoval rakouskému spoluhráči Aleksandaru Dragovicovi, jenž gólem v 88. minutě jeho chybu smazal a zajistil Leverkusenu výhru.

„Dneska mě zachránil, ale také celý tým. Má u mě tolik piv, kolik jen bude chtít. Ale i mně bude dneska pivo chutnat,“ dodal spoluhráč Patrika Schicka.



Po třech dnech tak Hradecky dal zapomenout na chybu Courtoise, jenž ve středečním duelu Ligy národů proti Dánsku nezpracoval zpětnou nahrávku spoluhráče. Ani v tomto případě však brankářská minela tým vítězství nestála, Belgie vyhrála 4:2 a postoupila na finálový turnaj Ligy národů.