VIDEO: Kluci, dejte jim napít. A slávisté rozkaz bývalého kapitána Škody poslechli

Praha Na videu, které poslal do Edenu z turecké pláže, Milan Škoda, ikona slávistických fanoušků, děkoval za gratulace. A bývalým spoluhráčům, kteří vybíhali do nejdůležitějšího zápasu sezony vzkázal: "Kluci, dejte jim napít!"

Slavia věnovala zápas v Edenu proti Plzni, v němž definitivně dokráčela k mistrovské obhajobě, bývalému kapitánovi, který před dvěma dny v Turecku stou brankou v nejvyšších soutěžích vstoupil do Klubu ligových kanonýrů.

Teď má další důvod k radosti. Byť na dálku.

Červenobílí právě teď slaví před stadionem zisk historicky dvacátého titulu.

Také Škoda se na další skvělé slávistické sezoně významně podílel. Než v zimě přestoupil do Rizesporu, nastřílel pět gólů i přesto, že velkou část sezony plnil spíš roli nehrajícího kapitána.



„Úcta k velkému hráči, kanonýrovi a slávistickému srdcaři,“ poklonil se klubový šéf Jaroslav Tvrdík. A tradiční chorál o Milanu Škodovi, šampionovi se stadionem rozléhal i chvíli před utkáním, kdy se na velkoplošných obrazovkách promítaly jeho góly.

Zlatou medaili samozřejmě dostanou i další, kteří sezonu se Slavií začali, ale nedokončili: Souček, Hušbauer, Van Buren, Hora či Zelený.



I jim před středeční půlnocí patřil aplaus slávistických fanoušků. I když hrdinou momentu byl především Ševčík, který vypjatý duel proti Plzni dvacet minut před koncem rozhodl.

Vběhl vstříc severní tribuně, kde na jedné velké hromadě slavili hráči, náhradníci i rozjaření fanoušci.



Jak oni byli na fotbal nadržení!

Fanoušci Slavie slaví branku Ševčíka.

Pro necelých pět tisíc z nich se po nejnovějším rozvolnění protikoronavirových opatření otevřel stadion poprvé od 8. března, kdy se v Edenu hrálo derby. Další příznivci se opět sešli u velkého promítání na ulici, kam se mají po utkání přesunout i největší mistrovské oslavy.



Ty bezprostřední vypukly přímo na trávníku, kde slávističtí fotbalisté vytvořili vítězné kolečko. A fanoušci až na několik výjimek poslechli důrazné hlášení, aby nevstupovali na trávník, a hymnu vítězů We are the Champions od skupiny Queen si vychutnali na svých místech.

Pohár dostanou slávisté až za dva týdny, kdy pro ně sezona v Edenu - stejně jako před rokem - vyvrcholí utkáním se Spartou.