VIDEO: Konflikt hvězd United. ‚Co po mně chceš? Jdi do háje,‘ vzkázal hvězdný Rashford kapitánovi

Běžel druhý poločas poměrně nezáživného utkání mezi Crystal Palace a Manchesterem United, když se kapitán Rudých ďáblů Harry Maguire snažil vyslat vzdušným pasem do šance Marcuse Rashforda, ten byl ale pomezním rozhodčím zachycen v ofsajdu.

Celý incident zachytily i televizní kamery a díky nim tak znalci odezírání ze rtů odhalili, co na sebe hvězdy United pokřikovaly.



„Sakra, Rashy,“ řval na Rashforda Maguire.

„Drž hubu. Co po mně ku*** chceš? Jdi do hajzlu,“ odsekl mu Rashford.

Imagine Rashford talking like this to Sergio Ramos i think that just proves Maguire does NOT deserve to be captain pic.twitter.com/RpOnkTZYvl