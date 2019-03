VIDEO: Kurd, který pořezal turecké fotbalisty žiletkou, dostal doživotní zákaz

ANKARA Turecký záložník Mansur Calar, který hraje v třetiligovém týmu Amed SFK Diyarbakir, dostal doživotní zákaz startu v tureckém fotbalu. Calar totiž pořezal při sobotním zápasu se Sakaryasporem čtyři hráče soupeře žiletkou do obličeje či na rukou. Útok má národnostní podtext, záložník je totiž Kurd a pořezal turecké protihráče.

Vedení Amedu přitom původně incident popřelo a tvrdilo, že se soupeř falešným obviněním jen snažil vyvolat napětí a nepřátelskou atmosféru.



Amed SFK má fanouškovskou základnu především mezi kurdskou menšinou. Na venkovních zápasech, především v oblastech se silným nacionalistickým cítěním, jeho příznivci často čelí otevřenému nepřátelství.

Mental scenes in the Turkish second division over the weekend as Amedspor player Mansur Çalar allegedly carried a razor blade onto the pitch against Sakaryaspor before slashing several opponents (Via @Turkish_Futbol1)... pic.twitter.com/joGg4f06eE