VIDEO: Kuriózní vlastenec připravil Kodaň o evropské poháry, AC Milán nestihl po postupu letadlo domů

Kodaň/Porto Velmi nevídané události doprovázely čtvrteční boje play off o základní skupiny Evropské ligy. Obránce FC Kodaň Peter Ankersen rozhodl kuriózní vlastní brankou o vyřazení svého celku, fotbalisté AC Milán zase po výhře 3:2 po dlouhém penaltovém rozstřelu, do kterého se zapojili i brankáři, nestihli letadlo zpátky do Itálie.

Podle fanoušků i sázkových kanceláří byla Kodaň v zápase proti chorvatské Rijece jasným favoritem v utkání play off o Evropskou ligu, jenže události nabraly překvapivého spádu. Ve dvacáté minutě totiž na půli hřiště vybojoval míč Domagoj Pavičič, dosprintoval až k pokutovému území Kodaně, kde se srazili její dva obránci, přeloboval švédského brankáře Karla-Johana Johnssona a už se pomalu běžel radovat. Míč se ale od břevna odrazil do hřiště, kde ovšem stál pravý obránce Peter Ankersen, jenž si míč nešťastně srazil zpátky do branky. Po hříchu to byl jediný gól utkání, jenž rozhodl o postupu Rijeky. Brankáři v penaltovém rozstřelu, poté zmeškané letadlo Až čtyřiadvacátá penalta v rozstřelu rozhodla o postupu slavného AC Milán do základní skupiny Evropské ligy přes Rio Ave. Italský fotbalový velkoklub vybojoval v Portugalsku výhru o půlnoci, poté co zápas po prodloužení skončil 2:2, a výprava pak nestihla odletět zpátky domů. Letiště v Portu už totiž bylo podle klubové televize zavřené. „Byla to kouzelná noc. Byla by škoda, kdybychom tímhle kolem neprošli dál. Vítězství nám teď dodá sílu pokračovat v práci a jít si pro další úspěchy,“ řekl kouč Stefano Pioli po dramatu v Evropské lize, jež je pro AC jedinou mezinárodní soutěží, kterou zatím nevyhrálo. Sedminásobný vítěz Ligy mistrů na stadionu Rio Ave hrál bez hvězdného kanonýra Zlatana Ibrahimovice, jenž je v karanténě kvůli covidu-19. Po 90 minutách byl stav 1:1 a v prodloužení odvrátil porážku AC až v nastaveném čase penaltou Hakan Calhanoglu. V rozstřelu následovalo dvanáct sérií, než byl znám vítěz. Oba týmy proměňovaly až do osmé série, kdy minul jak mladý útočník AC Lorenzo Colombo, tak obránce domácích Nélson Monte. V rozstřelu pak selhali i oba brankáři a další dva exekutoři. Milánský celek zachránili Simon Kjaer a gólman Gianluigi Donnarumma, když vychytal Brazilce Santose. „V takovém okamžiku je těžké zvládnout emoce. Penaltový rozstřel je loterie, ale my můžeme být spokojeni,“ usmíval se kouč Pioli, jehož tým může ve skupině narazit na Slavii, Spartu či Liberec.

Fotbalisté AC Milán slaví postup do základní skupiny Evropské ligy po výhře nad Rio Ave.