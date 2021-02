VIDEO: Mourinho v Tottenhamu na odstřel? V krizi nejsme, naše metody jsou nejlepší, brání se

Londýn Pátá porážka z posledních sedmi ligových zápasů. K tomu spekulace, že pokud to tak půjde dál, mohl by přijít o místo. José Mourinho zažívá ve fotbalovém Tottenhamu krušné chvíle, přesto tvrdí: „Nemluvil bych o krizi.“

Spurs v neděli podlehli 1:2 West Hamu a propadli se až na deváté místo, šest bodů (a zápas k dobru) od pohárových příček. Na elitní čtveřici, kterou uzavírá právě tým s Coufalem či Součkem, je ztráta dokonce devítibodová.

Plácání se uprostřed tabulky jistě není tím, kvůli čemu si Mourinha do Tottenhamu v listopadu 2019 vybrali.

Během prvního ročníku dotáhl mužstvo na šestou pozici, nyní se očekávalo výrazné zlepšení. A to navzdory dobrému startu – Tottenham po deseti kolech vedl Premier League – spíš nepřichází...

Portugalský trenér nicméně odmítá krizi, současnou situaci v rozhovoru pro BBC pojmenoval jinak. „Je to šňůra špatných, opravdu špatných výsledků. Je to zřejmé, prohráváme příliš mnoho zápasů,“ podotkl.

Pravda je nicméně taková, že Mourinho ještě nezažil tak zoufalý „začátek“ angažmá: v prvních 50 zápasech jeho tým dosáhl pouze na 81 bodů, což je nejméně v jeho bohaté a úspěšné kariéře.

Dvojnásobný vítěz Ligy mistrů (mimo jiné) je poslední dobou kritizován fanoušky, kterým se nelíbí jeho lpění na defenzivě. Některé bulvární servery v čele s Daily Mailem navíc v neděli ještě před porážkou s West Hamem přinesly zprávy, že by se Tottenham mohl s Mourinhem brzy rozloučit, pokud nezačne znovu vyhrávat.

Na přetřes přišly i jeho metody, jež podle britských žurnalistů mohly přispět k propadu. Na to však Mourinho zareagoval: „Ne, tím to není. Moje metody a metody mého trenérského týmu jsou nejlepší na světě.“

„Je jasné, že náš potenciál je výš, než se momentálně nacházíme. To nás dozajista frustruje,“ pokračoval Mourinho a namítl, že v klubu existují problémy, s nimiž on sám nic nenadělá. „Když se nad tím dlouze zamyslím, máme v týmu potíže, které jako kouč vyřešit nedokážu.“

Těžko říct, co tím trenér zamýšlel, možná rýpnutí do nedostatečně aktivního přístupu vedení v otázce vytoužených příchodů. Je však zřejmé, že Tottenham zabrat potřebuje, jinak se mu ty nejvyšší příčky vzdálí.



Sluší se nicméně dodat, že celkově Mourinhovo angažmá za fiasko (zatím) považovat nelze: ve čtvrtek vysokou výhrou nad Wolfsbergerem dobře rozjel play off Evropské ligy, v Ligovém poháru tým dovedl do finále, a naděje na první trofej od roku 2008 tak žije.

Sám portugalský kouč právě v pohárech vidí příležitost.

„Dostat se do top four bude náročné, ale nikoli neproveditelné. Věřím, že když vyhrajeme pár zápasů v řadě, situace se změní. Navíc jsme na tom dobře v Evropské lize, i to je příležitost. Možná se do Champions League dostaneme právě skrze ni,“ přemítal Mourinho.

„Občas pro obrat k lepšímu potřebujete jen trošku štěstí.“