VIDEO: Napětí v Barceloně. Messiho žádost o odchod faxem vyvolala protesty fanoušků před stadionem

Třiatřicetiletý Messi strávil v Barceloně celou dosavadní kariéru, ale v úterý požádal vedení klubu, aby mu umožnilo okamžitě odejít. Šestinásobný vítěz Zlatého míče tak učinil po sezoně, ve které katalánský celek poprvé od roku 2008 nezískal jedinou trofej a s Ligou mistrů se rozloučil čtvrtfinálovým debaklem 2:8 s Bayernem Mnichov.

Messi, jenž má ještě na rok smlouvu, měl s vedením klubu už delší dobu neshody. Mimo jiné i kvůli tomu, jak se Barcelona postavila ke snížení hráčských platů během pandemie koronaviru. Fanoušci proto po úterní zprávě rychle našli viníka a při protestech se dožadovali okamžitého odstoupení předsedy Josepa Marii Bartomeua.

