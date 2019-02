VIDEO: Nejdražší brankář světa odmítl vystřídat, trenér Chelsea zuřil

Londýn / Praha Opravdu neobvyklé představení sledovali diváci při finále Anglického ligového poháru mezi Chelsea a Manchesterem City. V závěru prodloužení byl ošetřován brankář londýnského celku Kepa Arribazalaga, a kouč Chelsea Maurizio Sarri rozhodl o tom, že bude střídat. Jenže nejdražší gólman světa odmítl.

Sarri u postranní čáry stál vedle náhradního brankáře Caballera, ukazoval Kepovi, že jde střídat. Ten jen gestikuloval, že nikam nepůjde, že je v pořádku. Nepomohla ani domluva stopera Davida Luize, jeho brazilský reprezentační kolega v brance setrval i přes žádost hlavního rozhodčího.

This is unbelievable! 



⛔ Kepa refuses to be substituted



 Sarri loses his cool, throws a bottle and storms off down the tunnel!



Have you ever seen anything like this in a cup final before?!?  pic.twitter.com/uypwckJvhH