VIDEO: Nejrychlejší střídaní všech dob. Mladíček Kluže byl stažen po 24 vteřinách pobytu na hřišti

Bukurešť Tvrdě bojoval v juniorských výběrech, aby dostal šanci v seniorském A-týmu a ta také brzo přišla. Svoji premiéru si však osmnáctiletý Razvan Fica představoval jinak. Po 24 vteřinách ho hlavní trenér Kluže Dan Petrescu musel vystřídat za Paun-Alexandrua, důvodem totiž bylo porušení pravidel.

V soutěžním řádu nejvyšší rumunské soutěže totiž stojí, že v základní jedenáctce musí během utkání nastoupit alespoň dva domácí hráči do 21 let. „K tomuto tahu mě přinutilo to pravidlo,“ sypal si po utkání proti Gazu Metan v nadstavbové části.

What's the fastest substitution ever? CFR Cluj manager Dan Petrescu replaced 18-year-old Alin Fica after 23 seconds today! The boy didn't even touched the ball. #Liga1 (1/2)pic.twitter.com/ftRvUMCMKi — Alecs Stam (@AlecsStam) March 9, 2020

„Takovýto způsob debutu není dobrý pro toho kluka stejně jako pro fotbal. Na lavičce mám ale spoustu drahých hráčů a je pro mě těžké je nechat sedět,“ snažil se vysvětlit Petrescu.

Jeho rozhodnutí ale vyvolalo řadu negativních reakcí. Kroky trenéra Kluže odsoudil i prezident rumunské fotbalové ligy, jenž označil jeho rozhodnutí za obcházení pravidel soutěže. Vedení klubu už se za prohřešek promluvilo a čeká na rozhodnutí ohledně možného postihu.



Bývalý fotbalista Chelsea či Southamptonu utkvěl v paměti i českým fanouškům. To když v kvalifikaci o Ligu mistrů hrála Kluž proti Slavii, Petrescu na obou tiskových konferencích prokazoval velkou úctu družině Jindřicha Trpišovského, kterou chválil za fotbal dosahující vysokých evropských kvalit.