Video není fér. ‚Je snadné odvolat gól ve prospěch velkého klubu,‘ zlobí se po výhře Realu hráči Ajaxu

amsterdam Prokleté video. Ne naopak, díky bohu za něj. Do zápasu fotbalové Ligy mistrů poprvé v historii zásadně zasáhl videorozhodčí, Ajaxu Amsterdam v úvodním osmifinále proti Realu (1:2) kvůli milimetrově těsné situaci doporučil neuznat gól a hlavní podle toho rozhodl.

Když pomezní sudí moment v 38. minutě za bezbrankového stavu nechal bez povšimnutí, Ajax Amsterdam slavil.



Na tribunách vrcholila euforie, kterou od prvních minut přinesl parádní fotbal hráčů Ajaxu.

„Viděl jsem excelentní výkon Ajaxu proti jednomu z nejlepších týmů v Evropě. A je škoda, že takový gól nebyl uznán. Ten moment mohl být velmi důležitý. Neviděl jsem ofsajd a nemohl jsem vidět faul na brankáře,“ poznamenal trenér Erik ten Hag.

„Bylo špatné, že náš gól byl odvolán. Možná je něco takového snadnější udělat ve prospěch velkého klubu. Ale i pak jsme hráli dál dobře a vytvářeli si šance. Velká škoda, že to nevedlo k lepšímu výsledku,“ zdůraznil záložník Frenkie de Jong, jenž v létě přestoupí do Barcelony.

Isco a Sergio Ramos smutní po inkasovaném gólu.

Po skrumáži na malém vápně Realu domácí Nicolás Tagliafico hlavičkoval ze čtyř metrů mimo dosah brankáře Thibauta Courtoise. Jenže v tu chvíli Dušan Tadič stál těsně před gólmanem, byli v kontaktu.



Videosudí po zhlédnutí záznamu doporučil hlavnímu rozhodčímu Skominovi branku neuznat, byť Courtoise by na míč nedosáhl, i kdyby ho Tadič nijak neomezoval.

Aby se předešlo spekulacím, oficiální twitterový účet Champions League verdikt sudích vysvětlil.

„Ve 38. minutě v utkání Ajaxu s Realem nebyl po upozornění VAR uznán gól Nicoláse Tagliafika. Rozhodčí na záznamu viděl, že jeho spoluhráč Dušan Tadič byl v době hlavičky v ofsajdové pozici a zároveň omezoval brankáře při zásahu.“

„Myslel jsem si, že by to mohl být ofsajd. Naštěstí tu máme video, protože jinak by to nikdo neviděl,“ prohlásil Courtois.



„Jsem velký fanoušek videa, protože dělá krůček po krůčku fotbal spravedlivějším. Došlo k situacím, kdy to bolelo víc nás, ale tentokrát nám to pomohlo, což bylo klíčové,“ zdůraznil kapitán Sergio Ramos.

Po přestávce šel Real do vedení díky Benzemovi, Ajax vyrovnal, ale v samém závěru Marco Asensio zajistil Realu vítězství 2:1.



U odvety za tři týdny nebude Sergio Ramos, který v poslední minutě dostal (nebo si nechal dát schválně) třetí žlutou kartu v soutěži.

Kapitán Realu čelí podezření, že zákrok na Dolberga vedl s úmyslem dostat žlutou kartu, aby případně nechyběl ve čtvrtfinále. Pokud se mu to prokáže, disciplinární komise UEFA mu může zastavit činnost na dvě utkání.

Sám Ramos nejdřív variantu s úmyslem připustil, později ji však odmítl.