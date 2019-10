VIDEO: Není ruka jako hlava. Vymyšlená penalta sudího Colluma připravila AS Řím o výhru v nastavení

Řím K velmi spornému rozhodnutí došlo při čtvrtečním utkání Evropské ligy během zápasu AS Řím - Borussia Monchengladbach. Hlavní sudí zápasu Willie Collum odpískal v 93 minutě kontroverzní penaltu po údajné ruce Chrise Smallinga, po níž vyrovnal na konečných 1:1 Lars Stindl. Z doposud zveřejněných záběrů ale jasně vyplývá to, že anglický obránce evidentně odehrál míč hlavou.

Běžela 94. minuta zápasu mezi AS Řím a Borussií Monchengladbach, záložník německého týmu Nico Elvedi šel do hlavičkového souboje s Chrisem Smallingem a odehrál míč do hlavy obránce, který je v Itálii na hostování z Manchesteru United.

Skotský rozhodčí Willie Collum však zaskočil všechny přítomné.

Odpískal penaltu.

Sporný penaltový moment začíná v čase 9:19:

„Stále nedokážu pochopit, že toto rozhodnutí šlo proti nám. Jsem ohromně zklamaný, zasloužili jsme si zvítězit,“ napsal na Twitter zklamaně bezprostředně po konči utkání Smalling.

Proč VAR nezvrátil rozhodnutí?

Technologie videorozhodčího v Evropské lize není k dispozici, dostupná bude až na finále.

Sám Willie Collum začátkem roku vyjádřil VARu svou podporu. „Na světě není žádný rozhodčí, který by nepodporoval video,“ myslí si čtyřicetiletý Skot.

Situace ve skupině J se tak výrazně zamotala. AS Řím sice stále drží první pozici, o bod za nimi však číhají hladoví vlci - rakouský Wolfsberg a turecký Basaksehir.

Bude stát fatální chyba sudího Colluma Římany postup?