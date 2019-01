VIDEO: Pokopali se jako koně. Vyhrocené Old Firms vygradovalo brutálním míčem rozhodčího

GLASGOW V Evropě není většího a tradičnějšího derby než duel Old Firms mezi glasgowskými Rangers a Celtikem. Vyhrocený sobotní duel umocnil ve světě už málo vídaný moment - míč rozhodčího, kde hráči tváří v tvář bojují o balon.

Většinou po něm totiž jeden z hráčů vrátí míč soupeřovu týmu, který byl v době přerušení hry u míče. Jenže derby se silným náboženským podtextem nic takového nepřipouští.



Sudí Beaton hodil míč mezi známého tvrďáka v dresu Celtiku Scotta Browna a domácího Scotta Arfielda. Ti se ihned po dopadu míče na zem pokopali a poté dostal Brown nakopáno od Daniela Candeiase.

Vyhrocené derby vyhráli díky gólu Ryana Jacka z 30. minuty domácí Rangers. Vrátili tak Celtiku porážku 0:1 z úvodního vzájemného duelu sezony na hřišti soupeře.

První výhru v Old Firms tak slaví kouč Rangers Steven Gerrard. Bývalý dlouholetý kapitán Liverpoolu tak předčil svého učitele Brendana Rodgerse, který Gerrarda právě v Liverpoolu tři roky trénoval.

