VIDEO: Provokatér Suárez opět v akci. Dotírajícího protihráče štípl zezadu do stehna a vyvolal roztržku

V Barceloně ho nechtěli, protože byl pro její koncepci moc starý, po čtyřiatřicetiletém útočníkovi tak sáhl ligový rival - Atlético Madrid. A Suárez se v mužstvu trenéra Diega Simeoneho zabydlel skutečně ukázkově, ve 20 zápasech španělské ligy nastřílel uruguayský ostrostřelec 16 gólů.

Zápas proti Chelsea se mu ale nepovedl.

Suárez nejdříve zezadu nakopl obránce Chelsea Cesara Azpilicuetu, aby se následně zřítil k zemi a vymodlil si přímý kop. Osmifinálové utkání dlouho nabízelo opatrnou podívanou, až v 68. minutě útočník Chelsea Giroud překonal výstavními „nůžkami“ Jana Oblaka a vstřelil jedinou branku klání.



Suarez really move from biting to pinching , this man 臘‍♀️ pic.twitter.com/R9gnmrdaXo