VIDEO: Ronaldo školáckou zdí přispěl k vyřazení Juventusu. Neodpustitelné, jakoby se bál míče, zní kritika

Turín Pod palbou kritiky se ocitli fotbalisté Juventusu Turín v čele s Cristianem Ronaldem po nečekaném vyřazení z Ligy mistrů. V osmifinálové odvetě sice v úterý porazili po prodloužení Porto 3:2, avšak po prohře 1:2 z prvního utkání doplatili na inkasovaný gól ze 115. minuty, kdy hvězdy „Staré dámy“ zaskočil ranou z přímého kopu Sérgio Oliveira. Hlavní roli při tom sehrál pětinásobný vítěz Zlatého míče, který se ke střele otočil ve zdi zády a balon po jeho laxním bránění prošel až do sítě.

„Konečně jsme našli něco, co Ronaldo nedokáže. A to stát pořádně ve zdi,“ glosoval to na twitteru bývalý anglický reprezentant Gary Lineker. Trenér Fabio Cappello pak pro Daily Mail označil Ronaldovu chybu za „neodpustitelnou“, při níž se zdálo, jakoby se portugalská hvězda a další bránící hráč Rabiot „báli míče.“ Další obránce Jamie Carragher zase doplnil, že se Ronaldo zachoval „jako školák“.

Domácí tohle vyřazení mrzelo o to víc, protože hráli od 54. minuty po vyloučení Taremího v početní výhodě. Díky dvěma Chiesovým gólům eliminovali předchozí Oliveirovu trefu z první půle a mohli sami několikrát rozhodnout. Jenže po druhé trefě osmadvacetiletého Portugalce stihli dát už jen jeden gól, který k postupu nestačil.

„Máme vybrané hráče, kteří mají jít do zdi. Nikdy předtím se nestalo, že by se otočili zády. Možná si mysleli, že je to daleko od brány a necítili nebezpečí. Byla to však chyba,“ uvedl na po zápase pro Sky Sport Italia trenér Andrea Pirlo. „Bude pár dní trvat, než tenhle zápas dostaneme z hlavy. Musíme ale do těch dalších jít se správným nastavením a uvědomit si, že je pořád jen březen. Pořád máme čas, abychom se posunuli výš v tabulce Serie A,“ doplnil.

https://www.youtube.com/watch?v=L4PQ8PVcaq8&ab_channel=PannaFootballPro bývalého elitního záložníka je angažmá v Juventusu první velkou trenérskou štací, před startem sezony nahradil odvolaného Maurizia Sarriho. Ten sice minulý rok získal pro „Starou dámu“ devátý italský titul v řadě, avšak doplatil právě na brzké vyřazení z Ligy mistrů: v osmifinále s Lyonem. Pirlo od příchodu vyhrál domácí Superpohár, v lize je však Juventus až třetí s desetibodovou ztrátou na Inter Milán.

David Sobišek @davidsobisek Chování Cristiana Ronalda ve zdi při přímáku Sérgia Oliveiry bylo strašlivý! Že udělá hráč jeho kalibru a s jeho zkušenostmi takovou blbost, to jsem nečekal. Holt i velcí hráči dělají laciné chyby. #UCL https://t.co/kAhexHmzhH oblíbit odpovědět

„Nevím, proč byl Sarri vyhozen. Jsem však trenér Juventusu a byl jsem angažován do projektu na delší období, takže to neřeším,“ uvedl. „Samozřejmě nemohu být tento týden spokojen, protože jsem si tak přál, abychom zůstali v Lize mistrů. Teď jsme však situaci, kdy můžeme na pracovat na některých aspektech naší hry a vylepšovat je, na což jsme dosud neměli moc času,“ dodal Pirlo.

Porto naopak slaví postup do čtvrtfinále Ligy mistrů podruhé za poslední tři roky.