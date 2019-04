VIDEO: Salah je terorista, zpívali fanoušci Chelsea v Praze. Tři z nich se kvůli tomu nedostali na zápas se Slavií

PRAHA Tři fanoušci Chelsea se ve čtvrtek nedostali na stadion Slavie kvůli urážkám liverpoolského fotbalového útočníka Muhammada Salaha.

Před úvodním čtvrtfinále Evropské ligy zveřejnili na sociální síti video s hanlivým popěvkem, na jehož základě bezpečnostní služba londýnského klubu muže odhalila a do Edenu nepustila.

Skupina fanoušků v pražském baru zpívala o egyptském útočníkovi Salahovi jako o atentátníkovi. Liverpool jejich počínání odsoudil.

„Odporný diskriminační popěvek. Je to nebezpečné,“ uvedl v prohlášení klub, který rivala Chelsea v neděli přivítá v rámci zápasu Premier League.



Zbývající tři muže se Chelsea snaží identifikovat a rovněž zadržet, na případu podle BBC spolupracuje s policií i Liverpoolem. Salah v minulosti v Chelsea krátce působil.

Londýnský klub nad Slavií vyhrál ve čtvrtek večer 1:0, odveta na Stamford Bridge se bude hrát ve čtvrtek.

Chelsea fans singing "Salah is a bomber". Wouldn't expect anything else from that disgusting fanbase pic.twitter.com/kk9dgiJwXu