VIDEO: Schick před podpisem v Leverkusenu. V Německu podstoupí zdravotní testy

Berlín Fotbalový útočník Patrik Schick už je v Leverkusenu, kde podstoupí zdravotní prohlídku před přestupem z AS Řím. V novém klubu by měl podepsat kontrakt do létě 2025. Houfně o tom informují německá média v čele s deníkem Bild.

Schick podle italských novinářů zůstane v Německu. Leverkusen za něj prý zaplatí 28 milionů eur V nezbytné roušce, tmavě modré košili a s černým koženým baťůžkem na zádech dorazil nejdražší český fotbalista současnosti ke klubovému lékaři Karl-Heinrichu Dittmarovi. Pátý tým posledního ročníku bundesligy by za čtyřiadvacetiletého útočníka mohl zaplatit až 28 milionů eur, tedy přibližně tři čtvrtě miliardy korun. Pro Schicka je podle informací Bildu připravena dlouhodobá smlouva do roku 2025. Schick má za sebou hektické dny. Minulý týden musel opustit reprezentační sraz a zamířit do preventivní izolace, protože předtím přišel do kontaktu s nakaženým masérem národního týmu. Výsledky kontrolních testů českého střelce však byly negativní, proto mohl nyní odcestovat za hranice. Působiště mění znovu po roce. Celou minulou sezonu Schick strávil na hostování v Lipsku. Bundesliga mu sedla, pravidelně nastupoval, nastřílel deset branek ve dvaadvaceti zápasech a na další dva góly nahrál - i semifinále Champions League si v srpnu zahrál. Jenže klub za něj nakonec nebyl schopen zaplatit opci, na které se předtím s jeho kmenovým AS Řím dohodl. A tak náročné požadavky Italů plní až Leverkusen, který potřebuje nahradit Kevina Vollanda a Kaie Havertze, ofenzivní hvězdy, které odešly do Monaka, respektive Chelsea. BILD B. Leverkusen @BILD_Bayer04 Im Video! Hier kommt Patrik #Schick zum Medizincheck in #Leverkusen an. #Bayer04 https://t.co/gebpNuOiWE oblíbit odpovědět Schicka by měly od přestupu dělit už jen formality, i když vzhledem k jeho historii je i nyní nutná obezřetnost. Před třemi roky český útočník odcestoval z mistrovství Evropy do 21 let, aby dokončil svůj přestup ze Sampdorie Janov do Juventusu.

Tenkrát ale zdravotní prohlídkou neprošel, po první náročné sezoně v zahraničí se objevily problémy se srdcem a Schick si musel dát několik týdnů klidu. Pak zamířil do AS Řím, kde se trápil, a ožil znovu až loni v Německu. Proto tam tolik toužil zůstat. V Leverkusenu by měl být útočníkem číslo jedna.