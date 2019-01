VIDEO: Smát se, nebo brečet? Italský gólman si dal vlastňáka, jakého svět ještě neviděl

PALERMO Zavézt balon až do kuchyně. Tento fotbalový termín se dostal do nové dimenze. Do vlastní brány si jej totiž zavezl brankář. V Itálii, kde se hraje i během vánočních svátků, se v zápase Serie B mezi Palermem a Ascoli dostal do povědomí hostující gólman Filippo Perucchini, který se při pokusu o kličku soupeři poslal míč do brány.

Sedmadvacetiletý gólman Ascoli přitom riskantním kouskem útočníka Palerma soupeře převezl, jenže když si otáčel čelem k vlastní brance nešťastným zásahem poslal míč do sítě.

Lídr Serie B z Palerma se tak dostal ve 26. minutě zadarmo do vedení, které zúročil ve výhru 3:0.

Chudák Perucchini se pak stal okamžitě hitem sociálních sítí. Povedenější vlastní gól si totiž před ním dal málokdo.