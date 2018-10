VIDEO: Šok pro Barcelonu. Messi si zlomil vřetenní kost a bude chybět tři týdny

BARCELONA/PRAHA Fotbalista Barcelony Lionel Messi si v dnešním utkání španělské ligy se Sevillou zlomil vřetenní kost pravé ruky a bude katalánskému týmu chybět zhruba tři týdny. Přijde tak mimo jiné o derby s Realem Madrid, které je na programu příští týden.

Hvězdný argentinský útočník nejprve gólem a asistencí zadělal na výhru 4:2. Jenže v 16. minutě se Messi snažil dostat přes soupeře k míči, při tom upadl na ruku a ta se prohnula do nepřirozené polohy. Musel střídat a odjel na vyšetření do nemocnice, které odhalilo, že kost v předloktí nevydržela.

„Testy potvrdily, že Messi má zlomenou vřetenní kost. Mimo hru bude zhruba tři týdny,“ uvedla Barcelona v prohlášení.

This just happened with Messi, during their LaLiga game. I hope he will recover fast. Painful. pic.twitter.com/Ua3yGioN7u