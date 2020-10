VIDEO: Horor na hřišti. Fotbalistovi se po nešťastném zákroku ošklivě protočil kotník, soupeři brečeli

Pravý obránce Bayeru Leverkusen, odkud je zapůjčen ze španělského Atlética Madrid, na zápas kvalifikace mistrovství světa proti Venezuele nebude vzpomínat v dobrém.

Běžela teprve osmá minuta utkání, když se osmadvacetiletý Kolumbijec snažil vypíchnout míč Darwinovi Machisovi a odvrátit tak nebezpečí před pokutovým územím, levý záložník však na Ariase dopadl tak nešikovně, že obrátil jeho kotník do naprosto nepřirozené polohy.

Santiago Arias's injury for Colombia which left Venezuela's Dawin Machis in tears  #SilverSports pic.twitter.com/9ZjF2K7858