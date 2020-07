VIDEO: Sporný moment finále. Sparťan Frýdek šlápl na Malinského, Královec mu dal žlutou kartu

Liberec Sparťanský obránce Martin Frýdek si oddechl, během prvního poločasu pohárového finále s Libercem zřejmě unikl červené kartě. Sudí Pavel Královec mu udělil žlutou za podobný zákrok, po němž byl v neděli vyloučen plzeňský záložník Jan Kopic.

„V zápase jsme potom šli do vedení, takže z tohoto pohledu ten incident zápas neovlivnil, ale mám informace ze všech stran, že to měla být červená...“ prohlásil ve vysílání České televize liberecký trenér Pavel Hoftych. „Takže v globálu to ten zápas ovlivnilo.“



O co šlo?

Frýdek ve třiatřicáté minutě finále, jež Sparta nakonec vyhrála 2:1, došlápl kopačkou na ležícího libereckého záložníka Tomáše Malinského. Ten se okamžitě chytil za dotčené místo a na trávníku se svíjel v bolestech.

Hlavní arbitr Královec odpískal faul, ale kartu okamžitě neudělil. V tu chvíli vstoupil do utkání videorozhodčí Emanuel Marek, který Frýdkův zákrok považoval za „červený“. A povolal si kolegu k monitoru.

V té chvíli bylo vše podle protokolu, který uvádí, že videoasistent vstupuje do hry ve chvíli, pokud:

- pokud hlavní a asistenti přestupek nevidí, došlo k němu mimo hru;



- pokud hlavní přestupek odpíská, ale neudělí červenou kartu;

- pokud hlavní přestupek neodpíská, ale podle pravidel měl být oceněn červenou kartou.

Královec si prohlédl záznam a běžel zpátky k Frýdkovi. Všichni podvědomě tušili, že přijde červená karta, sudí ale usoudil, že podle něj zákrok nesplnil potřebné parametry.

„Za mě žlutá,“ prohlásil a Frýdka k údivu mnohých jen napomenul.

„Já nevím no... Šlápnutí tam bylo. Sudí to posoudil, jak to posoudil. V Plzni červenou, tady mohl klidně taky,“ míní faulovaný Malinský. „Ale nepřemýšlel jsem nad tím, jestli to měla být červená. Rozhodlo, že jsme nedali druhý gól, dodal sportovně.

Když na něj šlápne, jde o nesportovní chování a má jít ven. Ovlivnilo by to celý průběh utkání, nedokážu to pochopit.



„Za mě je to nesportovní chování, trestal bych okamžitě červenou kartou,“ řekl ve studiu ČT Sport Günter Bittengel, když viděl srovnání s nedělním faulem Kopice.

Ten v neděli do duelu se Spartou naskočil v jedenasedmdesáté minutě a po čtvrthodině byl vyloučen poté, co šlápl na hrudník Andreasi Vindheimovi.