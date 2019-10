VIDEO: Sudí v nižší německé lize inkasoval pěstí. Upadl do bezvědomí, transportoval ho vrtulník

Münster Neuvěřitelnou věc zažili na vlastní oči fanoušci i fotbalisté v nižší německé fotbalové lize. Jeden z fotbalistů totiž neunesl rozhodnutí sudího a na červenou kartu zareagoval po svém. Hlavnímu rozhodčímu utkání udělil pěstí do obličeje, čímž jej uvedl do bezvědomí. Napadeného musel nakonec do nemocnice transportovat vrtulník.