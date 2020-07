VIDEO: Surový zákrok vyvolal strkanici. Mbappé odcházel ze hřiště v slzách s podezřením na zlomeninu

Běžela 31. minuta utkání a největší klenot PSG Kylian Mbappé se ve finále Francouzského poháru proti AS Saint-Étienne (1:0) snažil prodat přes Loica Perrina. Legenda Saint-Étienne, která po tomto utkání plánovala ukončit kariéru, poslala Mbappého nevybíravým zákrokem k zemi a hlavní rozhodčí Amaury Delerue ji po konzultaci s videorozhodčím vyloučil.

they really just left mbappe rolling around on the pitch injured while a fight breaks out beside him pic.twitter.com/qSYvHoe3QK