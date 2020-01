VIDEO: Udělal to schválně? Obránce Shrewsbury nekompromisní střelou v FA Cupu překonal vlastního brankáře

Lídr Premier League Liverpool neudržel dvougólové vedení a remizoval v utkání 4. kola FA Cupu se Shrewsbury 2:2. Svěřenci Jürgena Kloppa si tak budou muset zahrát odvetný zápas o postup.

Liverpool se nejprve přiblížil k postupu po čtvrthodině hry, druhý gól v druhém zápase FA Cupu vstřelil po průniku do vápna osmnáctiletý Curtis Jones.

Aktuální šampion Ligy mistrů vedení navýšil hned po přestávce, kdy si kuriozně srazil do vlastní branky centrovaný míč obránce Shrewsbury Donald Love, počínal si přitom jako chladnokrevný zabiják, který dokáže nastřílet několik gólů za sezonu.

Donald Love’s own goal at the start of the second half to double Liverpool’s lead #FaCup #SHRLIV pic.twitter.com/J8rksO3KPu