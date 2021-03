VIDEO: Úkol zněl jasně, muž s míčem nesmí projít. Otavio dostal za šílený zkrat stopku na čtyři zápasy

To video se stalo virálním. Běží nastavení fotbalového zápasu německé bundesligy mezi Hoffenheimem a Wolfsburgem (2:1), když při obranném zákroku hostujícího Otavia na unikajícího Munase Dabbura zamrazí.

Šlo o hodně. Wolfsburgu se letos nebývale daří, momentálně je v německé nejvyšší soutěži dokonce třetí za jasně vedoucím duem Bayern – RB Lipsko. Body ze hřiště jedenáctého Hoffenheimu byly pro tým z města automobilů vlastně povinností.

Jenže domácí po první půli vedli 2:1 a ve druhé nečekaný výsledek hájili zuby nehty. Úspěšně. V nastavení hostím svitla ještě jedna naděje – rohový kop. Na ten šel i brankář Casteels. Rozehrávka ale nevyšla, domácí naopak vystartovali do brejku.

A Dabbura s míčem u nohy sprintoval za de facto jistým gólem. Za hranicí velkého vápna se ale k němu doslova přiřítil Otavio a soupeře absolutně bez snahy hrát míč sestřelil ukázkovými nůžkami. Těžko mohlo následovat něco jiného, než červená karta z ruky hlavního.

Člověku při sledování opakovaného záběru tak nějak okamžitě naskočí vzpomínky na film Pelíšky a policistu ve škole, který vypráví žákům o svých historkách a tu závěrečnou, suše děsivou začne slovy: „Rozkaz, ten zněl jasně, muž s koženou brašnou na zádech nesmí projet. Za žádnou cenu.“



„Je dobře, že se Dabbur nezranil. Nebylo co řešit, tohle je jasná červená, ale na druhou stranu nemohu být na Paula (Otavia) příliš tvrdý, něco mu vyčítat, dneska létal po lajně nahoru, dolů snad sedmdesátkrát,“ začal pozápasovou tiskovou kouč hostí Oliver Glasner.



Pro něj jde o nepříjemnou situaci, jelikož mu hrubě chybí levý bek. Jednička na této pozici Jerome Roussillon je zraněn a nyní přijde také o Otavia. Ten totiž dle očekávání dostal od Německého fotbalového svazu (DFB) stopku, konkrétně na čtyři zápasy.

K nižší hranici možného trestu přispěly tři faktory: dosud čistý trestní rejstřík Otavia (šlo o jeho první červenou kartu kariéry), fakt, že Dabbur vyvázl bez zranění a také nedělní omluva hříšníka.

„Když jsem začal s fotbalem, nikdy mě nenapadlo, kam až to dotáhnu. Jednou jste hrdinou, jindy padouchem, což jsem nikdy být nechtěl. Stejně tak jsem se nechtěl být součástí noční můry. Živé noční můry, kterou jen tak nevytěsníte z mysli. Snažil jsem se zachránit něco, co už zachránit nešlo. Omlouvám se, hrozně mě to mrzí. Díkybohu, že jsem Dabbura nezranil při své snaze zabránit inkasované brance. Vyrostl jsem s chybami, jsem lidská bytost, mrzí mě to. Bůh vám žehnej,“ napsal na svůj Instagram šestadvacetiletý Brazilec.



Za zhruba měsíc, kdy mu trest vyprší, bude moct dokazovat, že nešlo jen o planá slova. Ve Wolfsburgu má smlouvu ještě do roku 2023…