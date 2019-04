VIDEO: Útočník za všechny peníze. Fotbalista PSG zabránil neúmyslně gólu a oslavám titulu

PAŘÍŽ Takřka s dvouměsíčním předstihem si mohli zajistit francouzský mistrovský titul, fotbalisté Paris St. Germain hráli doma se Štrasburkem a centimetry je dělily od vedoucí branky.

Jenže útočník Eric Maxim Choupo-Moting předvedl těžko pochopitelnou minelu a na brankové čáře zabránil jistému gólu vlastního týmu! Duel skončil remízou 2:2.

Spoluhráč Kylian Mbappé, jenž v té chvíli seděl mezi náhradníky, se se zděšeným výrazem rozhlížel kolem sebe: „Viděl jsem dobře?!“

Choupo-Moting nejprve favorita poslal do vedení a za stavu 1:1 mohl domácím znovu získat náskok.

Stačilo, aby balon, který mířil po obloučku od Christophera Nkunkua do odkryté brány, nechal balonem. A nebo ho z pár centimetrů doklepl do sítě.



Jenže pařížskému útočníkovi se střetly myšlenky a míč levou kopačkou ukázkově zastavil přímo na brankové čáře. Video bizarního momentu se okamžitě stalo hitem internetu.



A třicetiletý kamerunský forvard se později omlouval: „Byl jsem hodně rychlý, tak jsem se bál ofsajdu.

Nechtěl jsem také připravit spoluhráče o gól, tak jsem zazmatkoval, přitom stačilo nechat dokutálet míč do brány. Těžko se to vysvětluje.“



„Mohli jsme vést 2:1 a on udělá tohle. Nevím proč, asi Murphyho zákon,“ kroutil hlavou trenér Thomas Tuchel.

Pro jeho tým znamenala čtvrtá ztráta v sezoně pouhé oddálení mistrovských oslav.

Pařížský celek vede tabulku s velmi pohodlným náskokem 20 bodů před druhým Lille a šestý titul za posledních sedm sezon si může zajistit v příštím kole.

