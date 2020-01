VIDEO: Ve stopách svého otce. Sedmiletý Thiago Messi zaujal zakončením za přípravku Barcelony

Barcelona Sedmiletý syn Lionela Messiho ukázal, že by mohl být obstojným nástupcem svého slavného otce. Mladý Thiago chladnokrevně zakončil v zápase mládežnických výběrů Barcelony, trenéři ho chválí především díky vynikajícímu prvnímu doteku s míčem, brilantnímu tempu a neustálému odhodlání vstřelit gól.

Bude to smutný den pro fotbal, když pověsí kopačky na hřebík Lionel Messi a Cristiano Ronaldo - dlouholetí králové světového fotbalu.

O možném konci kariéry argentinského kanonýra promluvil trenér Barcelony Valverde už v prosinci. „Je to normální a přirozené. Je mu dvaatřicet, a i když podle mě Leo na konec nemyslí, visí to ve vzduchu,“ řekl Valverde listu AS.

„Neměli bychom kolem toho bláznit, ale musíme nad tím uvažovat. Každý nad tím přemýšlí, když dosáhne určitého věku, ale neznamená to, že skončí za tři dny,“ prohlásil pětapadesátiletý Španěl.

Lidé, kteří neustále hledají „dalšího Messiho a Ronalda“, nemusí chodit příliš daleko. Jejich synové se totiž začínají prosazovat v mládežnických výběrech Barcelony, respektive Juventusu. Oba navíc nosí čísla svých otců.

Nejstarší syn Messiho, sedmiletý Thiago, se blýskl a ukázal, že už ve svém věku pochytil něco z dovedností svého otce. Podle trenérů mládežnických výběrů má mladý Thiago především vynikající první dotek s míčem, brilantní tempo a neustálé odhodlání vstřelit gól. Na rozdíl od svého otce však zakončuje primárně pravou nohou.

Lionel Messi a Cristiano Ronaldo jsou společně vlastníky 11 Zlatých míčů a fanoušci jsou tradičně rozdělení, který z nich je nejlepší.

A vzhledem k tomu, že se i devítiletý Cristiano Ronaldo junior prosazuje v mládežnických týmech Juventusu, věčná debata Messi vs. Ronaldo nemusí zmizet ani v následující dekádě.