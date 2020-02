VIDEO: Vlastenec roku? Brankář byl bez šance, spoluhráč mu zavěsil nekompromisně pod břevno

Paříž Brankář byl bez šance. Nekompromisně si počínal v utkání mezi PSG a Lyonem brazilský obránce hostů Fernando Marcal. Svou ranou pod břevno nedal gólmanovi sebemenší šanci a zvýšil na 3:0 pro PSG… ano, zamířil totiž do vlastní sítě.

Kuriózní situace se odehrála v soutěžním utkání francouzské Ligue One. Fotbalisté pařížského SG přivítali na domácí půdě Lyon. Už v prvním poločase se svěřenci Thomase Tuchela dostali před zraky domácích fanoušků do komfortního vedení 2:0 a do druhé půle vstupovali s přesvědčením, že duel dotáhnou do vítězného konce.

K vytouženému cíli PSG výrazně přiblížil obránce hostí Fernando Marcal. Ten si totiž po akci Kyliána Mbappého, jenž se postaral o druhou branku utkání, a Juliana Draxlera vstřelil prvotřídní vlastenec.

Běžela sedmačtyřicátá minuta utkání. Francouzský mistr světa uháněl po levém křídle a následně předložil do šestnáctky svému německému spoluhráči. Draxler se poté pokusil dostat míč pod sebe na nabíhající útočníky PSG, ale míč se k němu odrazil zpět. Neváhal a z první jej adresoval opět směrem k penaltovému puntíku.

Míč sice nedorazil na místo určení, protože k němu měl nejblíže ve sprintu se vracející Brazilec Marcal, ale i tak skončil v brance Anthonyho Lopese. Jak se tam dostal? Nešťastný obránce Marcal jej napálil přímo pod břevno.



Lyon tak i díky bizarnímu vlastenci nakonec podlehl úřadujícímu mistrovi Francie 4:2, nebýt však Marcalova zkratu, utkání mohlo mít ještě dramatičtější závěr. Olympique totiž nesložil zbraně a ještě před odehranou hodinou zápasu Martin Terrier a Moussa Dembélé snížili na rozdíl jedné branky.

Favorizovanému PSG neuznal v zápase rozhodčí tři branky kvůli ofsajdu a klid mu dal až v 79. minutě po Di Maríově přihrávce krátce po příchodu na trávník střídající Edison Cavani.