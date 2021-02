VIDEO: Vtipkovali spolu v televizním pořadu. Záhy bývalí reprezentanti týden po sobě zemřeli na covid

Nějakou dobu spolu hráli za Perspepolis FC, také ve stejném období patřili do íránské reprezentace. Ještě 11. ledna se spolu bavili a vtipkovali ve speciální studiu věnovaném derby Persepolisu s Esteghlal FC. Minavand Ansarianovi mimo jiné povídal v souvislosti se svým nedávným sňatkem, že by si přál mít dvě děti, přičemž chce mít určitě také dceru.

Za deset dnů se na Minavandově instagramu objevilo video, kde jeho známý smutně říká: „Jak jste možná v posledních dnech slyšeli ve zprávách, Mehrdad Minavand onemocněl koronavirem. Je v kritickém stavu a jeho lékař říká, že je to kvůli tomu, že přišel do nemocnice příliš pozdě.“



27. ledna Minavand zemřel. Podle vedení nemocnice byl jeho stav krátce před smrtí stabilizovaný, ale rychle se zhoršil a lékaři jej už nedokázali zachránit.



 Our hearts are heavy, once again.



A week after Mehrdad Minavand passed away, Ali Ansarian has succumbed to COVID-19.



The former Persepolis & Esteghlal defender was known for hard-nosed style on the field and jovial disposition off the field.



Ali was jus 43.