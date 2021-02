VIDEO: West Ham remizoval s Fulhamem, Souček v závěru za úder loktem vyfasoval červenou kartu

Součkův nešťastný moment přišel v nastaveném čase během přípravy na poslední standardní situaci zápasu. Ve snaze vyhnout se protihráči zvedl loket příliš vysoko a zasáhl do obličeje Aleksandara Mitroviče. Sudí Mike Dean po dlouhé konzultaci se systémem VAR ukázal bývalému hráči Slavie červenou kartu. Souček se tak stal po Tomáši Řepkovi, Radoslavu Kováčovi a Luďku Mikloškovi už čtvrtým českým hráčem West Hamu, který byl v Premier League vyloučen.

Soucek is trying to move his elbow away from Mitrovic. No intention to hurt the player at all.



Explain your reasoning behind this please @FA pic.twitter.com/jrPykyzv3j