VIDEO: Záložník Slovanu byl sestřelen při pokusu o nůžky, poté upadl do bezvědomí

Bratislava Slovinský fotbalista Kenan Bajrič ze Slovanu Bratislava upadl v zápase Evropské ligy po zásahu kopačkou do hlavy do bezvědomí. Ošetřován byl na hřišti Wolverhamptonu více než deset minut, v dlouhém nastavení pak slovenský klub inkasoval rozhodující gól.

Čtyřiadvacetiletého obránce Bajriče, bývalého reprezentanta do 21 let, zasáhl Raúl Jiménez, když se v pokutovém území pokusil o nůžky. „Soupeř ho kopl do hlavy, nevěděl o sobě třicet čtyřicet sekund,“ popsal jiný slovinský hráč v dresu Slovanu Andraž Šporar.

Jesus 勞 Jimenez has almost just killed a man pic.twitter.com/NPaetfvrds — ¹⁰ (@Greaalish) November 7, 2019

Bajrič s podezřením na těžký otřes mozku zůstal v Anglii v nemocnici přes noc na pozorování. „Když přišel k sobě, říkal, že to bude v pořádku. Potvrdili to i naši lékaři, snad je to pravda a nebude to nic horšího,“ dodal Šporar.



Jiménez za faul dostal žlutou kartu. V nastavení trvajícím 12 minut pak jediným gólem rozhodl o výhře Wolverhamptonu. Anglický klub je v tabulce skupiny K na druhém místě, Slovan na něj ztrácí pět bodů, ale drží teoretickou naději na postup.