VIDEO: Závěrečná děkovačka fanoušků Slavie. Sedli si i stewardi, žasl Kúdela

LONDÝN První poločas se pro fotbalisty Slavie nevyvíjel vůbec dobře. V odvetném utkání čtvrtfinále Evropské ligy jí i přes nepříznivý vývoj vytvořili fanoušci neuvěřitelnou kulisu. „Olivier Giroud mi na dopingu sám řekl, že musí pochválit naše fanoušky, že jsou skvělí. To jsem byl ještě šťastnější za ně,“ řekl autor prvního gólu Tomáš Souček.

Po brance Pedra ve 27. minutě na 4:1 to vypadalo s fotbalisty Slavie všelijak. I v tuto chvíli ale fanoušci Slavie nesložili zbraně. Ba naopak. Sešívaným vytvořila Tribuna Sever domácí prostředí.



„Ve chvíli, kdy se to pro nás vyvíjelo nejhůř, nás do hry vrátila energie od fanoušků,“ uvedl trenér Jindřich Trpišovský. „Hodně nám pomohla jejich energie za stavu 0:3, 1:4. Na Stamford Bridge rezonovalo skandování Slavie, to nás vybičovalo k vynikajícímu výkonu ve druhém poločase,“ ocenil jejich fanatickou podporu.

A fanoušci mezitím zpívali: „Dejte jim bůra!“

Fanoušci Slavie při venkovním zápase s Chelsea.

Do druhé půle ale nastoupila úplně jiná Slavie. Po dvou exkluzivních brankách Petra Ševčíka snížila na 3:4, pohyblivý záložník nakonec sahal po hattricku, nabídku v podobě centru Jaromíra Zmrhala za obranu však nevyužil. „Paradoxně se mi to stalo v situaci, která byla z těch tří nejjednodušší. Udělal jsem chybu, na balon jsem moc dlouho čekal, měl jsem tolik času, až to bylo neuvěřitelné,“ mrzelo ho po zápase.

Co však zůstane v dlouhé paměti nejen „vyhlášených“ anglických příznivců, kteří se nechali překřičet mnohonásobně menším počtem slávistických fanoušků, je závěrečná děkovačka. Na ni se vrátilo zpět do ochozů i několik domácích přívrženců.

„Ukázali tím velký respekt k našim fanouškům, že zůstali. Neznali to, nevěděli, co přijde. I ti stewardi (bezpečnostní pracovníci, pozn. red.), to bylo hezké, jak je naši fanoušci donutili si sednout. To jsem nečekal, že to všichni udělají,“ žasl Kúdela.

Slávistické fanoušky ocenil Olivier Giroud. „Oni poznají, že nic nevzdáme a makáme. I když se něco nepovede, tak vidí, že tady necháváme srdce a všechno. Snažíme se jim to vracet. Giroud mi na dopingu sám řekl, že musí pochválit naše fanoušky, že jsou skvělí. To jsem byl ještě šťastnější za ně,“ řekl autor prvního gólu Tomáš Souček.