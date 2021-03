VIDEO: Zlatan v slzách. ‚I když jsem superman, jsem jen člověk. Reprezentace mi bere čas s rodinou‘

Stockholm „Návrat boha,“ stálo na twitterovém profilu Zlatana Ibrahimovice poté, co byl oznámen jeho návrat do reprezentace. Teď, znovu po pěti letech, oblékne švédský dres, aby pomohl své zemi v kvalifikaci na nadcházející světový šampionát. Při comebacku na mezinárodní scénu přemohly fotbalového velikána emoce. „To není dobrá otázka,“ odpovídal se slzami v očích švédský svéráz.

Už to bude takřka pět let, co se Zlatan Ibrahimovic loučil s reprezentačním dresem Švédska. Bylo to krátce poté, co Seveřané ukončili svou pouť na evropském šampionátů ve Francii už ve skupině. „Je to smutné, je to zklamání, ale i tak jsem si to užil,“ komentoval Ibrahimovic vyřazení. „Zahráli jsme si na Euru a mohli jsme reprezentovat Švédsko. Na národní tým budu mít vždycky jen ty nejlepší vzpomínky,“ dodala tehdejší hvězda Paris St. Germain.

Kdo by to byl čekal, že poté, co Zlatan nabral směr USA, přijde v případě reprezentace zvrat. Jenže přišel. Svérázný útočník se totiž po letech v LA Galaxy rozhodl vrátit do Itálie, kde aktuálně obléká dres milánského AC. A patří k tomu nejlepšímu, co fotbal na Apeninském poloostrově nabízí. Patnáct zápasů, patnáct gólů? Jen tři lepší střelci: Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku a Luis Muriel. Věk je v jeho případě zkrátka jen číslo.

A tak se v devětatřiceti letech Ibrahimovic rozhodl vrátit do reprezentace. Oznámil to stylově. „Návrat boha,“ zveřejnil spolu s fotografií v národním dresu na svém twitterovém účtu. A nebyl sám, kdo byl z comebacku nadšený. „Především je to výborný fotbalista, nejlepší, kterého jsme ve Švédsku měli. Je samozřejmě moc hezké, že se chce vrátit,“ pronesl reprezentační trenér Janne Andersson a dodal: „Vedle toho, čím nám dokáže pomoci na hřišti, má i úžasné zkušenosti, které může předat spoluhráčům.“



Ibrahimovic byl nominován na blížící se kvalifikační cyklus, ve kterém Švédi změří síly s Gruzií a Kosovem. A očekávaně se stal tématem číslo jedna. Na tiskové konferenci, která zahájila reprezentační sraz, byly k vidění dokonce slzy.

Zlatana totiž přemohly emoce, když byl novinářem dotázán, jak se k jeho návratu staví rodina. „Tahle otázka, co mi dáváte, není dobrá. Měl jsem tu před chvílí zrovna syna Vincenta, který se rozplakal, když jsem ho opouštěl. Ale je to ok, je to ok,“ opakoval střelec AC Milán, načež si rukou zakrýval obličej. Proč? Vyhrkly mu slzy.



Obratem to vysvětlil. „Národní tým vám bere čas s rodinou, což není jednoduchá věc. Když máte dvě děti, které vždy pláčou, když je opouštíte, je to docela těžké. Jsem jen člověk, i když jsem superman. Ale zkrátka chci hrát fotbal, jsem tady, abych udělal vše proto, abychom uspěli,“ komentoval Švéd své trable, ale i plány s reprezentací.

Loučící se Zlatan Ibrahimovič.

A během tiskovky se Ibra pozastavil také nad tím, jak to vypadá s jeho sportovní dlouhověkostí. „Teď chci pokračovat v kariéře, co nejdéle to půjde. V momentě, kdy budu končit, nechci ničeho litovat. Dokud to jde, chci hrát. To jsem si během zranění v hlavě srovnal. Člověk by měl dělat to, co miluje, dokud může. A pro mě je fotbal to, co miluji,“ popisoval Zlatan.



Národní rekordman, který v dresu švédského nároďáku vsítil už 62 branek ve 116 zápasech, se podivil při další otázce. Tématem bylo, zda je aktuálně pokornější. „Pokornější? Já jsem prostě sám sebou. Ale nejsem tady, abych si dělal vlastní show,“ uklidňoval média Ibrahimovic, který kromě svých schopností proslul také obrovskou sebechválou a občasným podivínstvím. Pokud národnímu týmu pomůže alespoň v jednom z tří blížících se utkání, stane se nejstarším Švédem, který kdy zasáhl do utkání reprezentace.