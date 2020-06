Vidina titulu je velká motivace. Je to vrchol ligy, říká o duelu Slavie s Plzní Šmicer

Praha Šlágr ligy, zápas o vše, slávistický mečbol. Mezi prvním a druhým celkem Fortuna ligy je stále šestibodový rozdíl. Pokud ho Slavia ve středečním duelu s Plzní navýší, doma v Edenu oslaví obhajobu titulu. „Věřím, že mě potěší a prostě vyhrají,“ říká před očekávaným duelem fotbalová legenda Vladimír Šmicer pro Lidovky.cz.

„Přál bych si, aby dnes Slavia oslavila titul, protože tenhle zápas je vrchol ligy. První s druhým, navíc to může rozhodnout o titulu,“ komentuje Šmicer prestiž středečního utkání a dodává: „Kluci si dobře odpočinuli, předvedli výborný výkon v Ostravě. Už v prvním zápase proti Plzni naznačili, že mají na to, aby je porazili. Vidina titulu bude pro ně obrovská motivace,“ věří v úspěch své Slavie vítěz Ligy mistrů v dresu Liverpoolu z roku 2005.

Stejně jako pro něj i pro všechny ostatní fanoušky Fortuna ligy bude středeční šlágr mezi pražskou Slavii a plzeňskou Viktorií absolutním vrcholem aktuálního ročníku. Dva ligoví suveréni si to rozdají v pražském Edenu a pokud domácí Slavia využije mečbol, dají se očekávat pikantní oslavy.



Ty však nebudou obohacené o davy fanoušků, protože do ochozů pražského Sinobo Stadium dorazí zhruba čtyři tisíce příznivců sešívaných. Větší počet diváků zatím nepovolují opatření způsobená pandemií koronaviru. „Je hrozná škoda, že tam nemůže být víc diváků, mělo by to skvělou atmosféru,“ lituje absence většího obecenstva bývalý hráč Liverpoolu.



Oba celky budou jistě vycházet především z nedávného společného měření sil, které nakonec skončilo smírně, když ani jedna strana nedocílila branky.



„Myslím si, že to bude podobné, jako byl ten první, který se odehrál na Slavii. Slavia bude podle mě sebevědomá, bude si věřit a bude se snažit nenechat Plzni prostor, aby se rozehrála v prostředku. V prvním utkání jim to vycházelo, že nenechali plzeňskou střední řadu hrát. Díky tomu byla hra Plzně otupená. Myslím si, že se budou snažit vycházet z toho samého. Když se jim to podaří, mají pak velkou šanci Plzeň porazit,“ predikuje finalista mistrovství Evropy 1996.

Zleva Lukáš Masopust ze Slavie a brankář Plzně Aleš Hruška.

A jak už Šmicer naznačil, velmi důležitý bude boj o střed pole. Tam proti sobě nastoupí nesmírně kvalitní fotbalisté, z nichž ofenzivně vyčnívá duo Stanciu, Čermák. První jmenovaný hraje aktuálně v nesmírné pohodě, což reflektují i jeho skvělé osobní statistiky.

„Stanciu je o dva roky starší, je na něm vidět, že je vyhranější, má víc zkušeností. Pro Čermáka to je první velká sezona,“ srovnává bývalý člen české reprezentace oba zmíněné středopolaře a pokračuje: „Čermákovi ale sedl styl, který po něm Guľa (trenér Plzně Adrián Guľa - pozn. red.) chce, sedl mu i Bucha (záložník Plzně Pavel Bucha - pozn. red.), takže jsou tam na to dva. Mají dobře složený tým. U Čermáka bylo vždy jasné, že je to dobrý fotbalista. Potřeboval jen dostat prostor, který v jiných týmech předtím nedostal.“



Utkání o titul startuje v pražském Edenu ve 20:00 a slávistické štístko Vladimír Šmicer bude u toho. „Pokud pomůžu aspoň jedním procentem, abychom vyhráli, budu rád. Věřím ale, že by to kluci dali i beze mě,“ konstatuje s úsměvem na tváři.