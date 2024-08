Plzeň - Hearts 1:0, dlouhé bezzubé obléhání, rozhodl vlastní gól v závěru

Pro Plzeň to bylo vysvobození, do odvety ve Skotsku tak pojede alespoň s minimálním náskokem.

ONLINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě.

Velkou měrou tomu pomohl střídající Jhon Mosquera, který na zadní tyči dotíral na Oyegokeho natolik, že ho donutil k odkopu pouze do vlastní sítě. V tu chvíli běžela poslední šestá nastavená minuta.

"Snažil jsem se vyčkat na zadní tyči. Když jsem viděl balon, snažil jsem se odstrčit obránce. On se lekl a padl z toho gól," řekl Mosquera klubové televizi.

"Jhon je se svou rolí smířený, kdykoliv je mužstvu ochoten maximálně pomoci. V tom prostoru, jak padla branka, dal už ve své kariéře řadu gólů. Jeho přínos pro mužstvo je stále cenný," řekl na tiskové konferenci trenér Miroslav Koubek.

Málokdo dle průběhu zápasu čekal, že se tak dlouho nedokáže prosadit. Svého soupeře přestříleli 21 ku 4, ale gól ne a ne přijít.

Už v úvodní dvacetiminutovce se mohl prosadit Havel, který na zadní tyči v pádu hlavou zakončil Kalvachův milimetrový centr, ale skvělým zákrokem ho vychytal Gordon.

Jhon Mosquera z Plzně slaví vlastní gól soupeře.

O několik okamžiků později se ve vápně ke střele dostal Šulc, ten Gordona překonal, ale stoper Grant balon těsně před čárou odkopl. Ještě do přestávky hlavičkoval těsně vedle Vašulín, další pokus po Jirkově přihrávce mu zablokovala obrana.

„Mohli jsme si to trochu ulehčit, kdybychom byli efektivní v šancích, které jsme si po dobré hře zhruba v 35 minutách vytvořili. Nakonec trpělivost nepřinesla růže, ale jednu branku. Dokázali jsme se tam v podstatě z poslední akce dostat,“ usmál se Koubek.

Hrozil však i soupeř. Vargas si zaběhl za obranu Plzně, přehodil vybíhajícího Tvrdoně, ale vysoko letící míč zvládl Dweh odkopnout. Poté měl dvě dobré šance krátce po sobě Shankland. Kapitán Hearts ale Tvrdoně nepřekonal ranou z hranice vápna ve 44. minutě ani chvíli nato, kdy domácí gólman jeho pokus vykopl.

Hearts zahrozili i krátce po změně stran, Vargas však po brejku přestřelil. Na opačné straně se v 54. minutě probil do pokutového území Červ a vypálil Šulc, Gordona však zblízka nepřekonal.

Ve druhé půli tempo postupně upadalo, až v závěru zase Plzeň zapnula. Šulcovo nebezpečné zakončení ze 78. minuty ale obrana zablokovala.

Hru oživili hlavně střídající Cadu s Vydrou a byl to právě první jmenovaný, po jehož centru a aktivitě dalšího střídajícího – Mosquery, nakonec padnul vlastní gól.

„Celkově převládá zklamání z výsledku, ale odehráli jsme velmi dobré utkání. Fotbal rozhodují maličkosti. Uvidíme příští týden. Bude nám fandit 18 tisíc diváků. Uvidíme, co s Plzní udělá prostředí. Jsem si jistý, že se o to ještě popereme,“ zhodnotil trenér Hearts Steven Naismith.

„Bylo to vydřené vítězství. Jet k odvetě s jednobrankovým náskokem je daleko lepší, než kdyby to byla remíza 0:0. Vedeme 1:0, jsme v poločase. Uděláme vše pro to, abychom to zvládli,“ uzavřel Koubek.

Západočeši prodloužili dvě dlouhé úspěšné série. V předkolech pohárů nenašli přemožitele už 15 zápasů po sobě a doma na evropské scéně v posledních 10 duelech neinkasovali.