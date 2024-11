Plzeň - Real Sociedad 2:1, první výhru v samém závěru trefil náhradník Vašulín

Favorizovaný španělský tým se v průběhu druhého poločasu nespokojil s nerozhodným výsledkem, tlačil se dopředu a hnal se za druhým gólem. Jenže jaksi zapomněl, že jeho český soupeř je mistr defenzívy a rychlých protiútoků.

Viktorii se tak se štěstím vrátil smolný závěr předchozího utkání v Soluni, kde vedla 2:0, ale domácí PAOK dokázal srovnat. Druhý gól padl v nastavení, kdy už Plzeň hrála bez vyloučeného Dweha. A poté červenou kartu dostal i kouč Miroslav Koubek. Oba tak proti Realu Sociedad chyběli.

„Je to velké vítězství pro celý klub, pro hráče. Porazili jsme tým ze španělské ligy s množstvím vynikajících technických hráčů. Nedá se říct, že zápas probíhal v naší režii, ale podle toho, jak jsme to chtěli. Pevní dozadu a nepříjemní dopředu. Hlavně v prvním poločase se nám to dařilo,“ řekl plzeňský asistent Marek Bakoš. „Tým je silný, dokáže v těch evropských pohárech zvládat zápasy i proti soupeřům, proti kterým není favoritem.“

Plzeň si v infarktových závěrech letos v pohárech libuje. Vždyť na úvod základní fáze Evropské ligy ve Frankfurtu dotáhla manko z 1:3 na 3:3, ve třetí minutě nastavení vyrovnal Jemelka. A pak ta divočina v Řecku. Před dvěma týdny to pro Viktorii byla třetí remíza ze tří zápasů a i tentokrát to k dělbě bodů směřovalo. Ale proti byl Vašulín. Ke třem bodům za remízy s Frankfurtem, Razgradem a PAOKem přidala konečně vítězství.

Se šesti body se v dlouhé tabulce probila na šestnáctou pozici ze šestatřiceti klubů. Druhý český zástupce Slavia je po druhé porážce za sebou třiadvacátá. V dalším duelu soutěže Západočeši nastoupí 28. listopadu proti Dynamu Kyjev v jeho azylu v Hamburku. V prosinci je čeká doma Manchesteru United, v lednu Anderlecht Brusel a Athletic Bilbao venku.

Domácí proti soupeři, který loni vyhrál svou skupinu Ligy mistrů, začali dobře a hned ve 13. minutě otevřeli skóre. Cadu se protáhl středem pole k pokutovému území, patičkou našel Šulce a jeho přihrávku proměnil ve vedoucí gól Adu, který z levé strany na přední tyči propálil gólmana. Letní ghanská posila potvrdila aktuální formu a připsala si čtvrtý gól za posledních pět soutěžních duelů.

Krátce nato se domácí dožadovali penalty za údajnou ruku ve vápně, lotyšský sudí ale nechal hru pokračovat a nezasáhl ani videorozhodčí. Za polovinou úvodního dějství Západočeši marně žádali pokutový kop znovu, poté vypálil po zemi vedle Červ.

Ve 35. minutě hosté vyrovnali. Španělský střelec vítězného gólu ve finále letního Eura Oyarzabal nacentroval z levé strany do vápna a Óskarsson hlavou překonal Jedličku.

Domácí gólman poté vyrazil Oyarzabalovu ránu z přímého kopu a následně dobře vyběhl proti brejku. Domácí na druhé straně před pauzou nezužitkovali dva nadějné přímé kopy kolem vápna.

V 50. minutě Jedlička zasáhl proti Oyarzabalovi znovu, když vyrazil jeho pokus na roh. Na opačné straně Adu z úhlu nedokázal přelobovat brankáře. V 71. minutě se domácí ghanský útočník dostal do brejku a pak opět marně žádal penaltu za údajnou ruku po zásahu jednoho z obránců.

V závěru hosté soupeře zatlačili, domácí se ale pokaždé ubránili a v 90. minutě nečekaně rozhodli. Po odvráceném centru střídajícího Souarého, který se vrátil na trávník po zranění, napřáhl zpoza vápna Kalvach a jeho povedený pokus usměrnil patičkou s pomocí tyče do sítě Vašulín. Další z letních útočných posil se po dvou minutách na hřišti dočkala třetího gólu v evropských pohárech a prvního v hlavní fázi.

„Jsme zklamaní. Není to poprvé v sezoně, co se nám stalo, že jsme prohráli zápas, ve kterém jsme byli lepší. Asi něco děláme špatně,“ řekl hostující kouč Imanol Alguacil.

Plzeň v součtu s minulou sezonou, kdy došla až do čtvrtfinále Konferenční ligy, neprohrála v základní době v soutěžích UEFA už 24 utkání za sebou. Doma v pohárech inkasovalo po jedenácti duelech, ale vadit jí to nemuselo.

Real Sociedad o víkendu zvítězil v Seville 2:0 a vyhrál potřetí z posledních čtyř soutěžních zápasů. Vzhledem ke kolísavým výsledkům v dosavadním průběhu sezony ale figuruje až v druhé polovině tabulky španělské ligy. Na evropské scéně si vedl následovně: minule zdolal Maccabi Tel Aviv 2:1, předtím podlehl 1:2 Anderlechtu a na úvod remizoval 1:1 v Nice.