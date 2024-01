Plzeň začala se Souarém i Tammem, třesk kolem Staňka může nastat už brzy

Plzeňským fotbalistům skončila dovolená, v pátek začala zimní přípravu, jejíž hlavní náplní byly fyzické testy. Do dřiny vpadly jako první z elitních klubů, Sparta a Slavia mají start na plánovaný na příští týden.

Na prvním srazu nechyběl žádaný útočník Rafiu Durosinmi. Byl blízko přestupu do Frankfurtu, ale bundesligový klub po lékařských testech od obchodu odstoupil. Jestli zůstane v Plzni, nebo nakonec do zahraničí odejde, je momentálně nejasné.

S kým však trenér Miroslav Koubek může počítat určitě, je Souaré. Přichází na půlroční hostování s opcí na přestup. Doufá, že napodobí někdejšího vyškovského spoluhráče Sampsona Dweha, který přišel loni v létě a patří do základní sestavy.

„Jde o velmi zajímavého hráče. Typologií zapadá do naší koncepce,“ řekl plzeňský sportovní ředitel Daniel Kolář.

„Bude na mně, abych svými výkony dokázal, že si mě klub vybral správně. Samozřejmě jsem všechno probíral i se Sampsonem Dwehem, se kterým se velmi dobře znám a Plzeň mi jednoznačně doporučil,“ poznamenal Cheick Souaré.

Záložník s guinejskými kořeny odehrál ve Vyškově patnáct utkání, dal dvě branky přidal sedm asistencí.

Ve středu pole budou jeho konkurencí nejen nynější opory Kalvach či Bucha, ale mohou to být také Lukáš Červ s Matějem Valentou, kteří by měli přijít jako součást přestupu gólmana Jindřicha Staňka do Slavie. Jasno by mohlo být už během pátečního večera.

Třiadvacetiletý Valenta je kmenovým hráčem Slavie, kterému se vydařil podzim na hostování ve Slovácku.

O rok mladší Červ měl v létě nabídku ze Sparty, ale jelikož přednostní právo na jeho přestup z Liberce měla Slavia, obchod se rivalovi dotáhnout nepodařilo.

Pokud se Plzeň se Slavií domluví, Viktoria dostane za Staňka dva střední záložníky a ještě slušně zaplaceno.

Sedmadvacetiletý Staněk patří k nejlepším gólmanům ligy i reprezentace, za níž při zranění Jiřího Pavlenky dochytal závěr podzimní kvalifikace o postup na mistrovství Evropy.

Že s největší pravděpodobností půjde ke konkurentovi naznačuje i fakt, že si Plzeň stáhla Martina Jedličku z Bohemians. Jedničkou po Staňkovi však může být i brzy devatenáctiletý Viktor Baier, který se dobře uvedl ve třech podzimních zápasech Konferenční ligy, v nichž neinkasoval, a chytal i jednou v české lize.

Na testy ještě dorazil vysoký estonský útočník Alex Tamm z Nomme Kalju, z týmu plzeňského soupeře v kvalifikaci Ligy mistrů ze srpna 2013. „Po nějaké době si všechno vyhodnotíme,“ poznamenal Kolář.