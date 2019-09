Viktoria zvládla duel s Jabloncem a oslavila tak uvedení 11 legend na nové pamětní místo

PLZEŇ Fotbalisté Plzně v dohrávce 9. kola první ligy doma po obratu udolali Jablonec 3:2 a na druhém místě tabulky udrželi tříbodovou ztrátu na vedoucí Slavii. Na úvodní trefu jabloneckého Jana Matouška ještě v prvním poločase odpověděl Lukáš Kalvach. Severočechům po změně stran vrátil vedení Libor Holík, ale Roman Procházka vyrovnal z penalty a v 72. minutě utkání rozhodl Jan Kopic. Svěřenci Pavla Vrby dohrávali závěr bez vyloučeného Lukáše Hejdy. Jablonečtí venku v nejvyšší soutěži nevyhráli podvanácté za sebou a jsou čtvrtí.

Plzeň byla na začátku aktivnější, ale do zakončení se příliš nedostávala. Když už se domácím nějaká akce povedla, nezakončili ji dobře. Jako v případě Hořavy, jenž po Limberského přistrčení minul branku.

9. kolo 1. fotbalové ligy: Viktoria Plzeň - FK Jablonec 3:2 (1:1) Branky: 43. Kalvach, 66. Procházka z pen., 72. Kopic - 26. Matoušek, 57. Holík. Rozhodčí: Rejžek - Melichar, Hock - Zelinka (video). ŽK: Chorý - Sýkora, Doležal, Matoušek, Hübschman, Kratochvíl. ČK: 85. Hejda (Plzeň). Diváci: 9386. Sestavy: Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Kalvach, Procházka (78. Janošek) - Kopic, Hořava (86. Pernica), Kovařík - Krmenčík (82. Chorý). Trenér: Vrba. Jablonec: Hrubý - Holík, Plechatý, Břečka, Krob (86. Pilík) - Hübschman (81. Chramosta) - Jovovič (72. Kratochvíl), Považanec, Sýkora - Matoušek - Doležal. Trenér: Rada.

Hned po této akci Jablonečtí ve 26. minutě z první větší šance otevřeli skóre. Považanec vysunul po levé straně Sýkoru, ten v šestnáctce našel volného Matouška a kmenový hráč Slavie přesnou střelou k tyči překonal gólmana Hrušku. O chvíli později Sýkora po zemi těsně minul branku.

Domácí na konci první půle soupeře zatlačili. Brabec ještě z dobré pozice minul, ale ve 43. minutě míč po rohu propadl k nepokrytému Kalvachovi a letní posila z Olomouce povedenou ranou z halfvoleje vyrovnala.

Ve druhém poločase se Plzeň nemohla dostat do tempa ani do střeleckých pozic. Naopak efektivní hosté v 57. minutě skórovali. Holík si po Matouškově přihrávce předkopl míč a dalekonosnou přízemní ranou zamířil k tyči. Pro jednadvacetiletého beka to byl premiérový ligový gól za Jablonec.

Viktoria vyrovnala v 66. minutě. Hořava trefil v pokutovém území Plechatého ruku a Procházka z penalty, kterou ještě potvrdil videorozhodčí, nezaváhal. Už za šest minut otočil skóre Jan Kopic výstavní střelou ze zhruba 25 metrů.

Závěr byl ještě hodně dramatický. Hejda fauloval unikajícího Doležala, sudí Rejžek nejprve udělil domácímu stoperovi žlutou kartu, kterou po překontrolování situace u videa změnil na červenou. Při jabloneckém tlaku Plzeň podržel brankář Hruška při střelách Matouška a Chramosty. Západočeši doma v lize porazili Jablonec popáté za sebou.

Horváth i Rajtoral mezi legendami

Viktoria Plzeň uvedla jedenáct významných fotbalových osobností své historie na nové pamětní místo u Brány borců. Plaketu před stadionem ve Štruncových sadech nyní mají například bývalý kapitán a současný trenér B-týmu Pavel Horváth nebo někdejší obránce František Rajtoral, který před dvěma lety v Turecku spáchal sebevraždu.



Památník stojí v místě původních tribun, takzvaných valů. Na třech oblých betonových plochách kruhového půdorysu budou kovové destičky zobrazovat důležité události ze života klubu a osobnosti hráčů.

Vedle Horvátha a Rajtorala byli oceněni Ivan Bican, Vladimír Bína, František a Josef Čalounovi, Zdeněk Michálek, Vladimír Perk, František Plass, Jiří Sloup a Stanislav Štrunc. Veřejně přístupná síň slávy, která je společným projektem města, fanoušků a klubu, se v budoucnu rozroste o další slavná jména spjatá s Viktorií.



„Jsem rád, že se nezapomnělo na všechny kluky, kteří v historii Viktorky něco znamenali,“ uvedl čtyřiačtyřicetiletý Horváth. „Je dobře, že o nás i současná generace ví. Viktorce přeju, aby jí stále zůstalo tolik fanoušků, kteří jí drží palce,“ doplnil pětasedmdesátiletý bývalý stoper Plass.