Vítězství v poháru je strašně zavazující, ukázali jsme velkou sílu, těší Kotala

Liberec Během posledních šesti let se o to pokoušelo osm trenérů. Marně. Až sedmašedesátiletý Václav Kotal, suverénně nejstarší z nich, fotbalovou Spartu dovedl k trofeji. „Je to velmi zavazující,“ řekl.

Sparta musela pohárové finále v Liberci (2:1) otáčet. Nezačala dobře a trápila se. „Asi nervozita?“ hledal vysvětlení její trenér.

„První půle z naší strany nebyla dobrá. Kluci místo trpělivé přípravné fáze strašně spěchali. Vyházeli jsme spoustu balonů a branku soupeře jsme prakticky ohrozili jen ze střední vzdálenosti. Měli jsme štěstí, že Heča zlikvidoval velkou šanci soupeře.“

Hned po přestávce jste ale gól stejně dostali a prohrávali jste.

Naše hra se ovšem zlepšila. I přes obdržený gól jsme se dostávali do pokutového území a pak rozhodlo nasazení Tetteha. Díky němu jsme si vytvořili penaltu a dali druhý gól.

Nezvažovali jste, že na vývoj zareagujete dřívějším střídáním?

Zvažovali, protože to od nás opravdu nebylo dobré. Měli jsme dopředu v plánu poslat do hry Tetteha, který je trochu platnější v soubojích, což se potvrdilo. A povedlo se i prohození křídel. Karlsson se přesunul doleva, odkud dal gól.



Jak moc vám zatrnulo, když rozhodčí Královec kontroloval souboj Frýdka s Malinským? Jak jste tu situaci vůbec viděl vy?

Když si vezmete, kde je lavička a kde se to celé stalo, tak jsem nemohl vidět vůbec nic. My máme samozřejmě přenos i na střídačce, hned jsem se kluků ptal, co se stalo, ale bylo to tak rychlé, že jsme v tu chvíli vůbec nic netušili.

Spartu jste převzal v tíživé situaci, teď jste třetí v lize a máte pohár - i díky hráčům, kteří dřív tolik prostoru nedostávali. Měl jste vizi, že třeba Karlsson, Štetina nebo Hancko mohou být klíčovými postavami?

Takovou vizi jsem určitě neměl, ale v průběhu našeho působení u týmu jsme měli možnost některé hráče lépe poznat. Třeba právě Hancko se Štetinou vytvořili dobrou dvojici, zvlášť Hancko je takový neformální lídr. Typ hráče, který svým výkonem strhává ostatní, všichni ho berou a on tu svou roli plní skvěle. Nejdůležitější ale je, že celý tým táhne za jeden provaz.

Jak moc mu může do další práce pomoct zisk trofeje?

Myslím, že to vítězství je strašně zavazující. Doufám, že jsme se dostali na určitou cestu, na které chceme zůstat. Čeká nás ale ještě spoustu práce, ale pro sebevědomí mužstva je strašně důležité, že jsme finále otočili. Ukázali jsme velkou sílu.



Jak budete slavit?

Já osobně budu slavit, až mi to celé dojde... Se Spartou jsem jako hráč vyhrál dva poháry, ale už před zápasem jsem říkal, že je to tak dávno, že si to vůbec nepamatuju. Jsem rád, že mi kluci připomněli, jaké to je.