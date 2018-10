Vrátí se Neymar do Barcelony? Nebaví ho soutěž a žárlí na Mbappého slávu

PAŘÍŽ/PRAHA Překvapivé přestupy vždy rozvíří fotbalové prostředí. Podle španělských médií se k podobnému kroku chystá Neymar, který chce opustit svůj tým Paris Saint-Germain, kam přestoupil teprve před rokem z Barcelony. A do té se také chce vrátit.

Do Francie přestoupil Neymar za rekordní sumu, majitelé Paříže za něj zaplatili více než šest miliard korun. Hráč, nechvalně známý svým simulováním, se měl nyní dohodnout s vlastníkem PSG Nasserem Al-Khelafim, že ho Barcelona může vykoupit za stejnou částku, za jakou ho prodala.

Brazilská hvězda v loňském roce utekla z Barcelony, protože se cítila ve stínu argentinského útočníka Lionela Messiho. Neymar chtěl v Paříži sbírat úspěchy, a to jak na sportovním, tak komerčním poli.

Jenže v Paříži mezitím fotbalově vyrostla jiná superstar. Kylian Mbappé se předvedl ve vynikající formě na letošním mistrovství světa, kde svůj tým dotáhl až k titulu. Hlavní pozornost se tak upírá na něj, a Neymara to pomalu přestává bavit.

Navíc když k tomu přičteme fakt, že je Mbappému teprve devatenáct let, a francouzský klub francouzského hráče nebude chtít prodat, tak je jasné, že Brazilec chce pryč.

Neymarovi moc nevoní ani kvalita francouzské soutěže Ligue 1. V letošní sezóně pařížští fotbalisté vyhráli všechny zápasy, za devět zápasů dali 32 branek a nevypadá to, že by neměli získat další mistrovský titul. To ve Španělsku nebylo nikdy dopředu jasné, že bude jeden klub takto dominovat celé soutěži.